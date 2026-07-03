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EXPLAINER: पड़ोसी देशों में पेट्रोल-डीजल के रेट में तुरंत कटौती, भारत में 2 महीने का इंतजार क्यों?

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • ईरान-अमेरिका-इजरायल युद्ध के दौरान जब कच्चे तेल के दाम अंधाधुंध बढ़ रहे तो पाकिस्तान, बंग्लादेश, चीन, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान जैसे पड़ेसियों के साथ-साथ दुनिया के तमाम देश महंगाई बोझ जनता पर डाल रहे थे
  • लेकिन, मोदी सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं पर इसका पूरा बोझ नहीं डाला
पड़ोसी देशों में पेट्रोल-डीजल के रेट में तुरंत कटौती, भारत में 2 महीने का इंतजार क्यों?

कच्चा तेल अब 126 डॉलर प्रति बैरल से घटकर 71 डॉलर के आसपास रह गया है। इसी वजह से दुनिया के कई देशों ने फ्यूल के दाम काफी कम दिए हैं। दूसरी ओर मोदी सरकार के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पूरी कह रहे हैं कि सरकारी तेल कंपनियां रिफाइनरी के लिए कम से कम दो महीने पहले कच्चा तेल पहले खरीदती हैं। ऐसे में वर्तमान में रिफाइनरी में जिस कच्चे तेल से पेट्रोल और डीजल तैयार किए जा रहे हैं, वह अप्रैल या मई की शुरुआत में खरीदा गया था।

इसका मतलब ये हुआ कि अभी पेट्रोल-डीजल के दाम कम होने में दो महीने लगेंगे। वह भी तब, जब सबकुछ ठीक रहा। आइए समझें कि जब दुनिया में पेट्रोल का औसत रेट 150 रुपये लीटर से घटकर 139.33 रुपये पर आ गया तो भारत में दाम कम क्यों नहीं हो रहे? आखिर क्या मजबूरी है?

भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का आयातक देश है। ईरान-अमेरिका-इजरायल युद्ध के दौरान जब कच्चे तेल के दाम अंधाधुंध बढ़ रहे तो पाकिस्तान, बंग्लादेश, चीन, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान जैसे पड़ेसियों के साथ-साथ दुनिया के तमाम देश महंगाई बोझ जनता पर डाल रहे थे।

ये भी पढ़ें:मंत्री जी ने कहा, 'पेट्रोल-डीजल के दाम…', आज सरकारी कंपनियों ने जारी किए रेट

उस समय भारत के 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे और पूरे 76 दिन तक पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़े। सरकार ने सारा बोझ अपने ऊपर लिया और यहां तक पेट्रोल-डीजल से एक्साइज ड्यूटी भी 10-10 रुपये कम कर दिया। चुनाव खत्म होने के बाद मई में तेल की कीमतें चार बार में 7.50-7.50 रुपये बढ़ीं।

पड़ोस में कितने बढ़े थे दाम और अब कितने घटे

युद्ध के दौरान सबसे अधिक पेट्रोल-डीजल की महंगाई की मार पड़ोसी देशों में म्यांमार पर पड़ी। दाम डबल हो गए। डीजल 120 प्रतिशत महंगा हो गया। पाकिस्तान से लेकर श्रीलंका तक की जनता पेट्रोल-डीजल की महंगाई से त्राहि-त्राहि कर रही थी और उस समय हम राहत की सांस ले रहे थे।

नेपाल का एक पेट्रोल पंप

अगर आज की बात करें तो ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेज डॉट कॉम के मुताबिक म्यांमर में अब भी पेट्रोल युद्ध के पहले के रेट से डेढ़ गुनी कीमत पर मिल रहा है। डीजल भी 43.7 प्रतिशत महंगा है। श्रीलंका में पेट्रोल अभी भी 45.6 प्रतिशत और डीजल 48 प्रतिशत महंगा है। नेपाल में पेट्रोल 38.2 और डीजल 58.5 प्रतिशत महंगा बिक रहा है।

युद्ध से अब तक कतना बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम

बंग्लादेश में पेट्रोल की कीमत अभी 20.8 और डीजल की 15 प्रतिशत ऊपर है। चीन में तेल 15.6 प्रतिशत, पाकिस्तान में पेट्रोल 16 और डीजल 13 प्रतिशत महंगा है। इन सभी देशों में युद्ध के पहले की तुलना में तेल अभी बहुत महंगा है, जबकि भारत में दाम केवल 8 प्रतिशत ही बढ़े हैं।

पुरी ने क्यों कहा कि दाम अभी कम नहीं होंगे

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को बताया कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान कच्चे तेल की कीमतें काफी बढ़ गई थीं, लेकिन सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं पर इसका पूरा बोझ नहीं डाला।

भारत के पास 80 दिनों तक की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तेल और गैस भंडार मौजूद

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अब कम हुई हैं, लेकिन रिफाइनरियां अभी भी उस महंगे कच्चे तेल को प्रोसेस कर रही हैं, जो पहले ऊंचे दाम पर खरीदा गया था। इसलिए लागत का दबाव अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि अप्रैल से 30 जून 2026 के बीच सरकारी तेल कंपनियों को ईंधन लागत से कम कीमत पर बेचने के कारण 74,781 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

कुल अंडर-रिकवरी ₹2.1 लाख करोड़ पहुंची

मंत्री के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही और 2026-27 की पहली तिमाही को मिलाकर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर सरकारी तेल कंपनियों की कुल अंडर-रिकवरी करीब 2.1 लाख करोड़ रुपये हो गई है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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