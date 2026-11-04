मुनाफे में 51% उछाल, डिविडेंड का ऐलान… आपके पोर्टफोलियो में है यह चर्चित शेयर?
मुख्य बातें
- IMFA ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं
- IMFA ने अपने निवेशकों के लिए अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है
IMFA share price: अगर पोर्टफोलियो में इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज (IMFA) के शेयर हैं तो ये खबर आपके लिए है। कंपनी ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इसके अलावा, डिविडेंड का भी ऐलान किया है। शानदार तिमाही नतीजे के बाद बुधवार को इस कंपनी के शेयर डिमांड में आ गए। सप्ताह के तीसरे दिन यह शेयर करीब 3 पर्सेंट तक चढ़ा और क्लोजिंग 2.28% उछाल के साथ 1123.60 रुपये पर हुई। बता दें कि कंपनी के मुनाफे में 51% का उछाल आया है।
हर शेयर पर ₹5 का डिविडेंड
IMFA ने अपने निवेशकों के लिए अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कंपनी हर 10 रुपये फेस वैल्यू वाले इक्विटी शेयर पर 5 रुपये का डिविडेंड देगी। इसके लिए 12 नवंबर 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की गई है। पात्र शेयरधारकों को डिविडेंड का भुगतान 3 दिसंबर 2026 या उससे पहले कर दिया जाएगा। यानी निवेशकों को प्रति शेयर 50 फीसदी फेस वैल्यू के बराबर अंतरिम डिविडेंड मिलेगा।
कैसे रहे तिमाही नतीजे?
इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज के तिमाही नतीजे की बात करें तो नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 51.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो 147.76 करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल की इसी तिमाही में यह 97.56 करोड़ रुपये था।
हालांकि, जून तिमाही के 192.59 करोड़ रुपये के मुकाबले प्रॉफिट में 23.3% की गिरावट आई है। कंपनी का ऑपरेशंस से रेवेन्यू भी 34.7 फीसदी बढ़कर 968.17 करोड़ रुपये पहुंच गया। पिछले साल सितंबर तिमाही में यह 718.65 करोड़ रुपये था। वहीं, जून तिमाही के 960.45 करोड़ रुपये के मुकाबले रेवेन्यू में 0.8 फीसदी की मामूली बढ़ोतरी हुई। सालाना आधार पर ऑपरेटिंग परफॉरमेंस में भी सुधार हुआ है। कंपनी का एबिटा 234.87 करोड़ रुपये रहा, जो FY26 की दूसरी तिमाही के 137.89 करोड़ रुपये से 70.3% अधिक है।
एबिटा मार्जिन एक साल पहले के 19.2% से बढ़कर 24.3% हो गया है। हालांकि, पिछली तिमाही के मुकाबले एबिटा में 16.5% की गिरावट आई है। इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज के फेरो अलॉयज कारोबार से सितंबर तिमाही में 967 करोड़ रुपये का रेवेन्यू आया। इसमें सालाना आधार पर 34 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, जबकि तिमाही आधार पर यह लगभग स्थिर रहा।
शेयर का परफॉर्मेंस
IMFA के शेयरों ने पिछले कुछ वर्षों में निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया था लेकिन 2026 में बिकवाली मोड में ही रहा। इस साल अब तक शेयर करीब 24 फीसदी गिर चुका है। जनवरी 2026 में इसमें करीब 22 फीसदी की गिरावट आई थी। साल 2025 में IMFA के शेयरों में करीब 75 फीसदी की तेजी आई थी।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें