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बुधवार को कारोबार के दौरान 5% से ज्यादा उछलकर 669.70 रुपये तक पहुंच गए IIFL Finance के शेयर

IIFL Finance के शेयरों में बुधवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। कंपनी के शेयर कारोबार के दौरान 5% से ज्यादा चढ़ गए। इस तेजी के बीच कंपनी में करीब 13% हिस्सेदारी की बड़ी ब्लॉक डील हुई, जिसमें करोड़ों शेयरों का लेनदेन किया गया। इस सौदे में कनाडा की निवेश कंपनी Fairfax Financial Holdings के शेयर बेचने की संभावना है।

ब्लॉक डील के जरिए करीब 5.57 करोड़ शेयर 617 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बेचे गए। इस सौदे की कुल वैल्यू करीब 3,438 करोड़ रुपये रही। बाजार में इस बड़े लेनदेन को लेकर निवेशकों की नजर IIFL Finance पर बनी हुई है। वहीं, Fairfax की इस हिस्सेदारी बिक्री को IDBI Bank में प्रस्तावित निवेश से भी जोड़कर देखा जा रहा है।

IIFL Finance में 13% हिस्सेदारी का सौदा, किसने बेचे शेयर?

IIFL Finance में हुई इस बड़ी ब्लॉक डील के तहत लगभग 5.57 करोड़ शेयरों का लेनदेन हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक, Fairfax Financial Holdings की सहायक कंपनी FIH Mauritius Investments इस हिस्सेदारी को बेचने वाली है। यह कंपनी Fairfax India की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी है।

इससे पहले खबर आई थी कि FIH Mauritius Investments करीब 5.653 करोड़ शेयर बेच सकती है। इसके लिए 611 रुपये प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस तय किया गया था। यह IIFL Finance के पिछले बंद भाव 636.40 रुपये से करीब 4% डिस्काउंट पर था।

हालांकि, ब्लॉक डील में शेयरों का लेनदेन 617 रुपये प्रति शेयर के भाव पर हुआ, जो तय फ्लोर प्राइस से अधिक है। पूरी हिस्सेदारी बिकने पर सौदे की वैल्यू करीब 3,454 करोड़ रुपये हो सकती थी, जबकि रिपोर्ट किए गए लेनदेन के मुताबिक करीब 3,438 करोड़ रुपये के शेयरों का सौदा हुआ।

यह सेकेंडरी शेयर सेल है। यानी कंपनी नए शेयर जारी नहीं कर रही है, बल्कि मौजूदा निवेशक अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है। इसलिए इस बिक्री से मिलने वाला पैसा IIFL Finance के खाते में नहीं, बल्कि शेयर बेचने वाले निवेशक Fairfax को मिलेगा। सौदा पूरा होने पर IIFL Finance में Fairfax की हिस्सेदारी काफी कम हो जाएगी।

Fairfax क्यों बेच रही है IIFL Finance में हिस्सेदारी?

Fairfax की इस हिस्सेदारी बिक्री को IDBI Bank में उसकी प्रस्तावित बड़ी डील के लिहाज से अहम माना जा रहा है। कंपनी भारत के बैंकिंग सेक्टर में बड़ा निवेश करने की तैयारी में है और IIFL Finance में अपनी हिस्सेदारी बेचकर निवेश के लिए पूंजी जुटा सकती है।

Fairfax Financial Holdings को भारत सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) से IDBI Bank में बहुमत हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी मिली है। इस प्रस्तावित सौदे में बैंक की करीब 60.72% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया जाना है। इस डील की अनुमानित वैल्यू 52,878 करोड़ रुपये बताई गई है। अगर यह सौदा पूरा होता है, तो भारत के बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी निवेश की बड़ी घटनाओं में से एक होगा। IDBI Bank के निजीकरण की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है और Fairfax के साथ प्रस्तावित डील इस प्रक्रिया का अहम हिस्सा है।

IDBI Bank की बिक्री का विरोध क्यों हो रहा है? IDBI Bank में प्रस्तावित हिस्सेदारी बिक्री को लेकर विरोध भी तेज है। बैंक के कर्मचारी संगठनों ने इस सौदे के खिलाफ आवाज उठाई है और 3 दिसंबर को देशव्यापी एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया है। UFIOE (United Forum of IDBI Officers and Employees), जिसमें बैंक के अधिकारी और कर्मचारी संगठन शामिल हैं, इस निजीकरण के विरोध में आंदोलन कर रहा है। इससे पहले संगठन दो दिन की देशव्यापी हड़ताल भी कर चुका है।

विपक्षी कांग्रेस ने भी IDBI Bank की बिक्री प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने बैंक के मूल्यांकन को लेकर चिंता जताई है और बिक्री प्रक्रिया की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) गठित करने की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि इस सौदे में सरकारी हितों को नुकसान हो सकता है। हालांकि, ये विपक्ष के आरोप हैं। सरकार और LIC के पास IDBI Bank की बड़ी हिस्सेदारी है। केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 45.48% और LIC की हिस्सेदारी 49.24% है। प्रस्तावित बिक्री के तहत दोनों की हिस्सेदारी का एक बड़ा हिस्सा निजी निवेशक को ट्रांसफर किया जाना है।

IIFL Finance शेयर का प्रदर्शन कैसा रहा? ब्लॉक डील के बीच IIFL Finance के शेयरों में तेजी आई और NSE पर भाव 669.70 रुपये तक पहुंच गया। हालांकि, शेयर का प्रदर्शन अलग-अलग अवधि में मिला-जुला रहा है।

अवधि शेयर का रिटर्न 1 सप्ताह करीब 5% गिरावट 1 महीना 3% से ज्यादा तेजी 2026 में अब तक करीब 2% तेजी 1 साल करीब 12% तेजी 3 साल करीब 5% तेजी 5 साल 100% से ज्यादा रिटर्न

IIFL Finance का मार्केट कैप करीब 27,175 करोड़ रुपये है। लंबी अवधि में शेयर ने 5 साल के दौरान निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, हालांकि पिछले तीन साल में इसका प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा है।

बड़ी ब्लॉक डील और Fairfax की हिस्सेदारी बिक्री के बीच अब निवेशकों की नजर इस बात पर रहेगी कि कंपनी में विदेशी निवेशक की हिस्सेदारी कितनी घटती है और आगे शेयर की चाल कैसी रहती है। साथ ही, IDBI Bank अधिग्रहण से जुड़ी गतिविधियां भी Fairfax की भारत में निवेश रणनीति के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी।