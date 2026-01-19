Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़IFCI Share jumps today 4-4 percent because of NSE IPO check why
NSE IPO की वजह से यह कम चर्चित स्टॉक 4.4% चढ़ा, कीमत 100 रुपये से कम

NSE IPO की वजह से यह कम चर्चित स्टॉक 4.4% चढ़ा, कीमत 100 रुपये से कम

संक्षेप:

आईएफसीआई की स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (Stock Holding Corporation of India) में 52 प्रतिशत हिस्सेदारी है। स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की एनएसई में 4.4 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

Jan 19, 2026 01:20 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

NSE IPO: स्टॉक मार्केट में आज सोमवार को भारी बिकवाली देखने को मिल रही है। लेकिन एनबीएफसी आईएफसीआई (NBFC IFCI) के शेयरों इसके उलट तेजी देखी जा रही है। कंपनी के शेयरों का भाव आज 19 जनवरी को 4.6 प्रतिशत की तेजी के साथ 63.48 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया है। इस तेजी के पीछे की वजह एनएसई आईपीओ से जुड़ी खबर को माना जा रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या है NSE IPO से कनेक्शन

आईएफसीआई की स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (Stock Holding Corporation of India) में 52 प्रतिशत हिस्सेदारी है। स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की एनएसई में 4.4 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इकनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अनलिस्टेड मार्केट में एनएसई का शेयर 2100 रुपये के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। जिसकी वजह से स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी की वैल्यू 23000 करोड़ रुपये हो गई है। यही वजह है कि आईएफसीआई के शेयरों में एनएसई आईपीओ से हलचल है।

ये भी पढ़ें:2 दिन में 50% भरा IPO, ग्रे मार्केट में दिखा रहा फायदा, दांव लगाने का आखिरी मौका

NSE IPO जल्द हो सकता है लॉन्च

सेबी की चेयरपर्सन तुहिन कांत पाण्डेय ने कहा कि बहुप्रतिक्षित आईपीओ को इस महीने में रेगुलेटर की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल सकता है। सरकार ने 2.5 प्रतिशत हिस्सेदारी घटाने की मंजूरी दे दी है।

रिटर्न के मामले में IFCI शानदार

पिछले एक साल में IFCI के शेयरों की कीमतों में 11.12 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, दो साल में कंपनी के शेयरों का भाव 93 प्रतिशत चढ़ा है। तीन साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 365 प्रतिशत का फायदा हुआ है। बता दें, IFCI के शेयरों में 5 साल में 565 प्रतिशत का फायदा हुआ है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 68.01 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।

ये भी पढ़ें:अमेरिकी कंपनी से मिला 900 करोड़ रुपये का काम, भारी बिकवाली के बीच 8% चढ़ा शेयर

2026 में कंपनी ने आखिरी बार डिविडेंड दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर एक रुपये का डिविडेंड दिया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
IPO IPO News Stock Market Update अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।