रॉकेट बना सरकारी कंपनी का शेयर, NSE के आईपीओ से क्या है कनेक्शन?

सरकारी कंपनी आईएफसीआई लिमिटेड के शेयर सोमवार को रॉकेट सा उड़ गए। आईएफसीआई लिमिटेड के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 18 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 58.30 रुपये पर पहुंच गए। कारोबार के आखिर में आईएफसीआई लिमिटेड के शेयर 14.90 पर्सेंट की तेजी के साथ 56.30 रुपये पर बंद हुए हैं। आईएफसीआई लिमिटेड (IFCI) के शेयरों में यह उछाल उन रिपोर्ट्स के बीच आया है, जिनमें कहा गया है कि बाजार नियामक संस्था सेबी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के IPO को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) देने पर विचार कर रहा है। यह बात बिजनेस स्टैंडर्ड के मार्केट ब्लॉग में कही गई है।

NSE में IFCI की हिस्सेदारी

आईएफसीआई लिमिटेड (IFCI) की अपनी सहायक कंपनी स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SHCIL) के जरिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में 4.4 पर्सेंट अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी है। IFCI की स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में 52.86 पर्सेंट हिस्सेदारी है। स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SHCIL) के पास NSE के 11 करोड़ शेयर हैं। जुलाई 2025 की इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में SHCIL की इस हिस्सेदारी की वैल्यू करीब 25000 करोड़ रुपये है, उस समय NSE के अनलिस्टेड शेयरों की वैल्यू 2285 रुपये थी।