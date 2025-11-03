15% चढ़ा शराब बेचने वाली कंपनी का शेयर, 65 दिन में किया पैसा डबल, किस बात पर फिदा इंवेस्टर्स

संक्षेप: IFB Agro Industries Share Price: आज बाजार में भले ही सुस्ती का माहौल हो लेकिन शराब बेचने वाली कंपनी आईएफबी एग्रो इंडस्ट्रीज (IFB Agro Industries) के शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर आज 15 प्रतिशत की उछाल के बाद 52 वीक हाई पर पहुंच गए।

IFB Agro Industries Share Price: आज बाजार में भले ही सुस्ती का माहौल हो लेकिन शराब बेचने वाली कंपनी आईएफबी एग्रो इंडस्ट्रीज (IFB Agro Industries) के शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर आज 15 प्रतिशत की उछाल के बाद 52 वीक हाई पर पहुंच गए।

बीएसईमें यह शराब बेचने वाली कंपनी का शेयर आज सोमवार को 1419 रुपये के लेवल पर खुला है। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 15 प्रतिशत की उछाल के साथ 1529.75 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। यह कंपनी का 52 वीक हाई भी है। इससे पहले कंपनी का 52 वीक हाई स्तर 1367.85 रुपये था। इस स्तर कंपनी के शेयर 29 अक्टूबर 2025 को थे। बता दें, इस कंपनी का 52 वीक लो लेवल 436.95 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 1386.33 करोड़ रुपये का है।

65 दिन में 105% चढ़ा स्टॉक महज 65 दिन में ही इस स्टॉक निवेशकों का पैसो दोगुना करना कर दिया है। 29 अगस्त 2025 को आईएफबी एग्रो इंडस्ट्रीज के शेयर बीएसई में 747.20 रुपये के लेवल पर थे। तब से अबतक कंपनी के शेयरों की कीमतों में 105 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, कंपनी के शेयर 52 वीक लो लेवल से अबतक कंपनी का शेयर 250 प्रतिशत चढ़ चुका है।

कंपनी का प्रदर्शन रहा शानदार आईएफबी एग्रो का प्रॉफिट (टैक्स भुगतान के बाद) चालू वित्त वर्ष दूसरी में 22.70 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले कंपनी इसी तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट 2.09 करोड़ रुपये रहा था। पहली तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट 17.18 करोड़ रुपये रहा था।

रेवन्यू के मोर्चे पर भी कंपनी की स्थिति शानदार है। जुलाई से सितंबर 2025 के दौरान इस कंपनी का कुल रेवन्यू 532.88 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 38.90 प्रतिशत अधिक है।

लॉन्ग रन में भी दिया है पॉजिटिव रिटर्न दो साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 212 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 5 साल में इस कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 337 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। जबकि सेंसेक्स इंडेक्स इस दौरान 108 प्रतिशत का ही रिटर्न दे पाया है।