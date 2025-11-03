Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़IFB Agro Industries Share Price jumped 15 percent money doubled in 65 days
15% चढ़ा शराब बेचने वाली कंपनी का शेयर, 65 दिन में किया पैसा डबल, किस बात पर फिदा इंवेस्टर्स

15% चढ़ा शराब बेचने वाली कंपनी का शेयर, 65 दिन में किया पैसा डबल, किस बात पर फिदा इंवेस्टर्स

संक्षेप: IFB Agro Industries Share Price: आज बाजार में भले ही सुस्ती का माहौल हो लेकिन शराब बेचने वाली कंपनी आईएफबी एग्रो इंडस्ट्रीज (IFB Agro Industries) के शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर आज 15 प्रतिशत की उछाल के बाद 52 वीक हाई पर पहुंच गए।

Mon, 3 Nov 2025 01:34 PMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

IFB Agro Industries Share Price: आज बाजार में भले ही सुस्ती का माहौल हो लेकिन शराब बेचने वाली कंपनी आईएफबी एग्रो इंडस्ट्रीज (IFB Agro Industries) के शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर आज 15 प्रतिशत की उछाल के बाद 52 वीक हाई पर पहुंच गए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बीएसईमें यह शराब बेचने वाली कंपनी का शेयर आज सोमवार को 1419 रुपये के लेवल पर खुला है। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 15 प्रतिशत की उछाल के साथ 1529.75 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। यह कंपनी का 52 वीक हाई भी है। इससे पहले कंपनी का 52 वीक हाई स्तर 1367.85 रुपये था। इस स्तर कंपनी के शेयर 29 अक्टूबर 2025 को थे। बता दें, इस कंपनी का 52 वीक लो लेवल 436.95 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 1386.33 करोड़ रुपये का है।

ये भी पढ़ें:बुलेट ट्रेन की तरह भाग रहा यह रेलवे स्टॉक, मेट्रो का काम मिलने से गदगद निवेशक

65 दिन में 105% चढ़ा स्टॉक

महज 65 दिन में ही इस स्टॉक निवेशकों का पैसो दोगुना करना कर दिया है। 29 अगस्त 2025 को आईएफबी एग्रो इंडस्ट्रीज के शेयर बीएसई में 747.20 रुपये के लेवल पर थे। तब से अबतक कंपनी के शेयरों की कीमतों में 105 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, कंपनी के शेयर 52 वीक लो लेवल से अबतक कंपनी का शेयर 250 प्रतिशत चढ़ चुका है।

कंपनी का प्रदर्शन रहा शानदार

आईएफबी एग्रो का प्रॉफिट (टैक्स भुगतान के बाद) चालू वित्त वर्ष दूसरी में 22.70 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले कंपनी इसी तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट 2.09 करोड़ रुपये रहा था। पहली तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट 17.18 करोड़ रुपये रहा था।

रेवन्यू के मोर्चे पर भी कंपनी की स्थिति शानदार है। जुलाई से सितंबर 2025 के दौरान इस कंपनी का कुल रेवन्यू 532.88 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 38.90 प्रतिशत अधिक है।

ये भी पढ़ें:घर से दफ्तर तक सब अटैच, ED ने कैसे दिया अनिल अंबानी को 3000 करोड़ का झटका

लॉन्ग रन में भी दिया है पॉजिटिव रिटर्न

दो साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 212 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 5 साल में इस कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 337 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। जबकि सेंसेक्स इंडेक्स इस दौरान 108 प्रतिशत का ही रिटर्न दे पाया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Stock Market Update Multibagger Stock Share Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।