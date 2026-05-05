अपनाएं PPF का ये जादुई फॉर्मूला! 20 साल बाद ₹66 लाख से ज्यादा का टैक्स-फ्री फंड, बस हर महीने इतना बचाएं
अगर आप PPF में हर साल अधिकतम ₹1.50 लाख या हर महीने सिर्फ ₹12,500 की बचत करते हैं, तो 7.1% की सालाना ब्याज दर से 20 सालों में कुल ₹66.58 लाख का टैक्स-फ्री फंड तैयार कर सकते हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी गणित समझते हैं।
रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित और गारंटीड फंड तैयार करने के मामले में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) आज भी भारत के सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय निवेश विकल्पों में से एक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें निवेश की गई राशि, मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी (Maturity) पर मिलने वाला पूरा पैसा पूरी तरह से टैक्स-फ्री होता है। अगर आप हर वित्तीय वर्ष में पीपीएफ में अधिकतम ₹1.50 लाख (यानी करीब ₹12,500 प्रति महीना) का निवेश करते हैं, तो अगले 20 सालों में आप अपने लिए ₹66 लाख से अधिक का बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं।
कैसे काम करता है ₹66 लाख का जादुई गणित?
अगर कोई निवेशक हर साल 1 से 5 अप्रैल के बीच पीपीएफ खाते में ₹1.50 लाख जमा करता है, तो 20 सालों में कंपाउंडिंग (चक्रवृद्धि ब्याज) की ताकत से एक बड़ा फंड तैयार होता है। वर्तमान में पीपीएफ पर 7.1% सालाना ब्याज मिल रहा है।
- 20 सालों में कुल निवेश:- 30,00,000 (30 लाख)
- कमाई गई कुल ब्याज राशि:- लगभग 36,58,000 (36.58 लाख)
- 20 साल बाद कुल मैच्योरिटी वैल्यू:- लगभग 66,58,000 (66.58 लाख)
|वार्षिक निवेश
|₹1,50,000
|समय अवधि
|20 वर्ष
|ब्याज दर
|7.10%
|कुल निवेश राशि
|₹30,00,000
|कुल ब्याज
|₹36,58,288
|मैच्योरिटी वैल्यू
|₹66,58,288
इस गणित से साफ है कि 20 साल बाद आपके द्वारा जमा की गई मूल राशि से भी अधिक पैसा आपको केवल ब्याज के रूप में वापस मिलता है।
15 साल की मैच्योरिटी के बाद कैसे बढ़ाएं खाता?
पीपीएफ खाते की मूल मैच्योरिटी अवधि 15 साल की होती है। लेकिन, अगर आप अपने निवेश को जारी रखना चाहते हैं, तो आप इसे 5-5 साल के ब्लॉक में अनगिनत बार बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको खाता मैच्योर होने के एक साल के अंदर बैंक या पोस्ट ऑफिस में फॉर्म जमा करना होता है। अगर आप बिना नया पैसा जमा किए भी इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप बिना योगदान के भी इसे 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, जिस पर आपको ब्याज मिलता रहेगा।
खाता खोलने के लिए जरूरी नियम
पीपीएफ खाता देश के किसी भी प्रमुख बैंक (जैसे SBI) या पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है।
न्यूनतम और अधिकतम निवेश
आप एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम ₹500 और अधिकतम ₹1.50 लाख का निवेश कर सकते हैं।
पहचान पत्र नियम
खाता खोलने के लिए मुख्य पहचान पत्र के रूप में सरकारी नियमों के अनुसार वैलिड दस्तावेज देना अनिवार्य है। अगर खाता खोलते समय मुख्य दस्तावेज उपलब्ध न हो, तो पंजीकरण की रसीद दी जा सकती है, लेकिन खाता चालू रखने के लिए निर्धारित समय सीमा (आमतौर पर 6 महीने) के अंदर इसे लिंक कराना जरूरी होता है, अन्यथा खाता ब्लॉक किया जा सकता है।
सुरक्षित निवेश और बिना किसी टैक्स की चिंता के करोड़पति बनने का सफर शुरू करने के लिए पीपीएफ एक बेहतरीन और भरोसेमंद जरिया है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते
हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग
पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में
ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में
भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।
उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।