ITR फाइल नहीं कर पाए? घबराएं नहीं, इस तरह अब भी भर सकते हैं रिटर्न

हाल ही में आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर को बढ़ाकर 16 सितंबर कर दी गई थी। इस साल 7 करोड़ से अधिक टैक्सपेयर्स ने अपने रिटर्न फाइल किए। हालांकि, आखिरी दिनों में कई टैक्सपेयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CAs) ने इनकम टैक्स पोर्टल में ग्लिच और स्लो स्पीड की शिकायत की, जिससे वे अपना रिटर्न समय पर दाखिल नहीं कर पाए।

अगर आप भी डेडलाइन चूक गए हैं, तो घबराएं नहीं। आप अभी भी एक 'विलंबित रिटर्न' (Belated Return) दाखिल कर सकते हैं।

विलंबित रिटर्न क्या है? जो भी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) अंतिम तिथि के बाद दाखिल किया जाता है, उसे 'विलंबित रिटर्न' कहा जाता है।

आयकर विभाग के अनुसार, विलंबित रिटर्न आयकर अधिनियम की धारा 139(4) के तहत दाखिल किया जाता है। इसके मुताबिक, "यदि किसी व्यक्ति ने धारा 139(1) के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर या धारा 142(1) के तहत जारी नोटिस की समय सीमा के भीतर अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो वह विलंबित रिटर्न किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए संबंधित निर्धारण वर्ष (Assessment Year) की समाप्ति से 3 महीने पहले या आकलन (Assessment) पूरा होने से पहले, जो भी पहले हो, दाखिल कर सकता है।"

विलंबित रिटर्न पर जुर्माना विलंबित रिटर्न टैक्सपेयर्स को देरी से ITR फाइल करने का मौका देता है, लेकिन इसके लिए जुर्माना देना पड़ सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत देरी से रिटर्न फाइल करने पर जुर्माना लगाया जाता है।

इस धारा के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति धारा 139(1) के तहत निर्धारित अंतिम तिथि के बाद रिटर्न दाखिल करता है, तो उस पर ₹5,000 का जुर्माना लगेगा। हालांकि, अगर व्यक्ति की कुल आय ₹5 लाख से अधिक नहीं है, तो जुर्माने की राशि घटाकर केवल ₹1,000 कर दी जाती है।

ऑनलाइन विलंबित रिटर्न कैसे फाइल करें? यहां ऑनलाइन विलंबित रिटर्न फाइल करने की चरण-दर-चरण गाइड दी गई है...

स्टेप 1: आयकर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट (incometax.gov.in) पर जाएं और अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करें।

स्टेप 2: 'e-File' मेनू पर जाकर 'Income Tax Returns' चुनें और फिर 'File Income Tax Return' पर क्लिक करें।

स्टेप 3: संबंधित 'असेसमेंट ईयर' (Assessment Year) चुनें और फाइलिंग के मोड के रूप में 'ऑनलाइन' (Online) का चयन करें।

स्टेप 4: 'Start New Filing' पर क्लिक करें और अपनी उपयुक्त स्थिति चुनें, जैसे व्यक्ति (Individual), HUF, आदि।

स्टेप 5: उस ITR फॉर्म का चयन करें जो आप पर लागू होता है।

स्टेप 6: 'Personal Information' सेक्शन पर क्लिक करके अपना विवरण सत्यापित करें।

स्टेप 7: फाइलिंग सेक्शन में नीचे स्क्रॉल करें और रिटर्न के प्रकार के रूप में '139(4) - Belated Return' चुनें।