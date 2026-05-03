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PPF में पैसा डालना भूले तो होगा बड़ा नुकसान, जानिए इससे बचने और ज्यादा रिटर्न पाने का सही तरीका

May 03, 2026 03:49 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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PPF एक सुरक्षित और टैक्स-फ्री निवेश विकल्प है, लेकिन इसमें हर साल कम से कम ₹500 जमा करना जरूरी होता है। अगर यह योगदान नहीं किया जाता, तो अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है, तो आइए इससे बचने और ज्यादा रिटर्न पाने का सही तरीका जानते हैं।

PPF में पैसा डालना भूले तो होगा बड़ा नुकसान, जानिए इससे बचने और ज्यादा रिटर्न पाने का सही तरीका

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) भारत में एक बेहद लोकप्रिय और सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है, लेकिन इसमें निवेश करते समय कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि हर फाइनेंशियल ईयर में कम से कम ₹500 का योगदान करना अनिवार्य है। अगर कोई निवेशक इस न्यूनतम राशि को जमा करना भूल जाता है, तो उसका PPF अकाउंट इनएक्टिव यानी निष्क्रिय हो जाता है। हालांकि, अच्छी बात यह है कि अकाउंट बंद नहीं होता, बल्कि उस पर जमा राशि पर ब्याज मिलता रहता है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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PPF में आप सालाना या मासिक दोनों तरह से निवेश कर सकते हैं, लेकिन निवेश का समय आपके रिटर्न पर असर डालता है। अगर आप 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच एकमुश्त निवेश करते हैं, तो आपको पूरे साल का अधिकतम ब्याज मिल सकता है। वहीं, अगर आप हर महीने 5 तारीख से पहले पैसा जमा करते हैं, तो भी आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि ब्याज की गणना हर महीने की 5 तारीख के बाद के न्यूनतम बैलेंस पर होती है।

योगदान करना भूले तो क्या?

अब बात करते हैं कि अगर आप योगदान करना भूल जाते हैं, तो क्या होगा। ऐसे में आपके अकाउंट को दोबारा एक्टिव करने के लिए हर डिफॉल्ट साल पर ₹50 की पेनल्टी देनी होती है। साथ ही उस साल की न्यूनतम ₹500 राशि भी जमा करनी होती है। उदाहरण के तौर पर अगर आपने 2 साल तक पैसा जमा नहीं किया, तो आपको ₹100 पेनल्टी और ₹1000 का न्यूनतम योगदान यानी कुल ₹1100 जमा करना होगा। इसके बाद ही आपका अकाउंट फिर से एक्टिव हो पाएगा।

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जब तक अकाउंट इनएक्टिव रहता है, तब तक आप उसमें नया निवेश नहीं कर सकते, जिससे कंपाउंडिंग का बेनिफिट खत्म हो जाता है। यही कारण है कि लंबे समय में आपके रिटर्न पर असर पड़ सकता है। हालांकि, अगर अकाउंट को समय पर रिवाइव नहीं किया जाता, तब भी यह 15 साल की अवधि पूरी होने पर मैच्योर हो जाता है, लेकिन निकासी और अन्य सुविधाओं में दिक्कत आ सकती है।

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PPF पूरी तरह टैक्स फ्री

PPF का सबसे बड़ा फायदा इसकी टैक्स फ्री सुविधा है। यह EEE कैटेगरी में आता है, यानी निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी तीनों टैक्स फ्री होते हैं। फिलहाल इस पर 7.1% सालाना ब्याज मिल रहा है और यह पूरी तरह सरकार द्वारा सुरक्षित है। इसलिए, PPF में निवेश करते समय छोटे-छोटे नियमों का ध्यान रखना जरूरी है, ताकि आप इसके पूरे फायदे का लाभ उठा सकें।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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