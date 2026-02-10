आज इन कंपनियों के शेयरों से अगर नजर हटी तो समझो दुर्घटना घटी

संक्षेप: टाइटन, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, आयशर मोटर्स, अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज और ऑयल इंडिया के शेयर आज बाजार में चर्चा में रहेंगे। इनके अलावा बीएसई, मैरिको, रेलटेल, अडानी एंटरप्राइजेज जैसी कुछ कंपनियों के शेयरों से अगर नजर हटी तो समझो दुर्घटना घटी।

Stocks in Focus Today: टाइटन, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, आयशर मोटर्स, अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज और ऑयल इंडिया के शेयर आज बाजार में चर्चा में रहेंगे, क्योंकि ये कंपनियां आज तीसरी तिमाही (Q3) के अपने नतीजे घोषित करेंगी। इनके अलावा बीएसई, मैरिको, रेलटेल, अडानी एंटरप्राइजेज जैसी कुछ कंपनियों के शेयरों से अगर नजर हटी तो समझो दुर्घटना घटी।

बीएसई का मुनाफा चौगुना बीएसई ने दिसंबर तिमाही में अपने मुनाफे में 174% की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की है। इसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट पिछले साल की समान अवधि के 220 करोड़ रुपये से बढ़कर 602 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।

मैरिको का वियतनाम में अधिग्रहण मैरिको लिमिटेड ने घोषणा की है कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, मैरिको साउथ ईस्ट एशिया कॉर्पोरेशन ने वियतनाम स्थित ब्यूटी और पर्सनल केयर फर्म स्किनेटिक में 75% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए 262 करोड़ रुपये में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

अरविंदो फार्मा के नतीजे कंपनी ने अपने तीसरी तिमाही के नतीजों की घोषणा करते हुए 909.8 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले साल के 846 करोड़ रुपये के मुकाबले 7.5% की बढ़ोतरी है। इस लाभ में श्रम संहिता में बदलाव के कारण 65 करोड़ रुपये का एकमुश्त खर्च भी शामिल है।

आडानी एंटरप्राइजेज का रिकॉर्ड डेट कंपनी के बोर्ड की राइट्स इश्यू कमेटी ने 13 फरवरी को 'रिकॉर्ड डेट' के रूप में मंजूरी दी है। इस तारीख पर यह तय होगा कि आंशिक रूप से भुगतान वाले इक्विटी शेयरों के कौन से धारक राइट्स इक्विटी शेयर पर 450 रुपये की दूसरी और अंतिम किश्त का भुगतान करने के नोटिस के पात्र होंगे।

नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल का मजबूत प्रदर्शन कंपनी ने तीसरी तिमाही में मजबूत साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की है। इसका शुद्ध लाभ पिछले साल की समान अवधि के 83.6 करोड़ रुपये से बढ़कर 185.4 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।

बाटा इंडिया के नतीजे कंपनी ने अपना लाभ पिछले साल की समान अवधि के 58.7 करोड़ रुपये की तुलना में 12.6% बढ़ाकर 66.1 करोड़ रुपये कर दिया है। राजस्व में भी साल-दर-साल 2.8% की वृद्धि हुई है, जो 918.8 करोड़ रुपये से बढ़कर 944.7 करोड़ रुपये हो गया है।

रेलटेल कॉर्पोरेशन को बड़ा ठेका कंपनी को वेस्ट सेंट्रल रेलवे से 454.94 करोड़ रुपये मूल्य के एक प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस (LoA) मिला है।

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स की साझेदारी गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने हिंदुस्तान शिपयार्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों कंपनियां एक कंसोर्टियम बनाकर एक बड़े और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जहाज निर्माण प्रोजेक्ट के लिए मिलकर काम करेंगी।