Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

एक साल में सिर्फ 20 रुपये का निवेश, सरकार 2 लाख रुपये तक का देती है कवरेज

Feb 15, 2026 10:00 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 18 से 70 वर्ष तक का कोई भी बैंक खाता धारक व्यक्ति शामिल हो सकता है। खास बात है कि योजना से जुड़ने के लिए आपको हर साल 20 रुपये खर्च करने होंगे। आइए डिटेल जान लेते हैं।

एक साल में सिर्फ 20 रुपये का निवेश, सरकार 2 लाख रुपये तक का देती है कवरेज

केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसे नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में शुरू किया गया था। इनमें से एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी है। इस योजना में 18 से 70 वर्ष तक का कोई भी बैंक खाता धारक व्यक्ति शामिल हो सकता है। खास बात है कि योजना से जुड़ने के लिए आपको हर साल 20 रुपये खर्च करने होंगे। आइए डिटेल जान लेते हैं।

क्या है योजना की डिटेल

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का वार्षिक प्रीमियम मात्र 20 रुपये है। योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये तथा आंशिक स्थायी विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। जन-धन खातों के माध्यम से बड़ी संख्या में लोग इस योजना से जुड़े हैं। किसी व्यक्ति की ओर से एक या विभिन्न बैंकों/ डाकघरों में कई बैंक/ डाकघर खाते रखने की स्थिति में, वह व्यक्ति केवल एक बैंक/ डाकघर खाते के माध्यम से ही इस योजना में शामिल होने के लिए पात्र है। बता दें कि कवर 1 जून से 31 मई तक एक वर्ष की अवधि के लिए होगा, जिसके लिए निर्धारित प्रपत्रों पर नामित व्यक्तिगत बैंक/ डाकघर खाते से ऑटो-डेबिट द्वारा शामिल होने/ भुगतान करने का विकल्प हर साल 31 मई तक देना होगा।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा की तरह प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को भी वर्ष 2015 में शुरू किया गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक वार्षिक नवीकरणीय टर्म लाइफ इंश्योरेंस योजना है। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग का कोई भी भारतीय नागरिक, जिसके पास बचत बैंक खाता हो, नामांकन करा सकता है। बीमा कवर 55 वर्ष की आयु तक जारी रह सकता है, बशर्ते प्रीमियम का नियमित भुगतान होता रहे।

ये भी पढ़ें:सोने-चांदी की कीमतों में अभी और आएगी गिरावट? ये फैक्टर डालेंगे असर
ये भी पढ़ें:बिकवाली मोड में है अडानी का यह शेयर, ब्रोकरेज का अनुमान- 640 रुपये तक जाएगा भाव
ये भी पढ़ें:रियल एस्टेट के दिग्गज की झोली में आई यह कंपनी, डील के बाद अब शेयर पर रखें नजर

इस योजना में बीमित व्यक्ति की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति को 2 लाख रुपये की राशि दी जाती है। इसका वार्षिक प्रीमियम 436 रुपये है, जो हर वर्ष 1 जून से 31 मई तक की अवधि के लिए लागू होता है। कम प्रीमियम और सरल प्रक्रिया के कारण यह योजना बड़ी संख्या में लोगों के लिए जीवन बीमा का सुलभ विकल्प बन गई है। सरकार के अनुसार, इन दोनों योजनाओं ने देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है और करोड़ों लोगों को औपचारिक बीमा सुरक्षा के दायरे में लाया है। जन-धन खातों के माध्यम से बड़ी संख्या में लोग इन योजनाओं से जुड़े हैं।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,
;;;