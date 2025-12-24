क्या आपका इनकम टैक्स रिफंड अटका हुआ है? जानें कैसे मिलेगा

संक्षेप: यदि आपका आयकर रिफंड अब तक नहीं मिला है, तो जानें कैसे आयकर विभाग के सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) की समय सीमा का लाभ उठाते हुए आप अपना रिफंड हासिल कर सकते हैं। यहाँ सभी जरूरी जानकारी और सुझाव दिए गए हैं।

Income Tax Refund Updates: टैक्सपेयर्स की तरह आयकर विभाग के सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) के लिए भी आयकर रिटर्न (ITR) प्रोसेस करने की एक निश्चित समय सीमा होती है। अगर आपने चालू निर्धारण वर्ष के लिए नियत तारीख तक आईटीआर दाखिल किया है, या 31 दिसंबर 2025 तक विलंबित रिटर्न दाखिल करते हैं, तो सीपीसी को इसे 31 दिसंबर 2026 तक प्रोसेस करना होगा।

अगर आपका आईटीआर 31 दिसंबर 2026 तक, या पिछले निर्धारण वर्षों की संबंधित समय सीमा के भीतर प्रोसेस नहीं होता है, तो सीपीसी का उस आईटीआर पर कोई क्लेम समाप्त हो जाता है। इस साल आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 16 सितंबर की गई थी, लेकिन सीपीसी के लिए टैक्स प्रोसेसिंग की समय सीमा वही रहती है।

समय सीमा में प्रोसेस न होने पर क्या होगा? टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन के अनुसार, अगर आयकर विभाग का सीपीसी आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं करता है, तो आईटीआर दाखिल करने के बाद मिलने वाली पावती (अक्नॉलेजमेंट) को आयकर अधिनियम की धारा 143 के तहत अंतिम सूचना मान लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सीपीसी को अनिवार्य रूप से नौ महीने के भीतर इसे प्रोसेस करना आवश्यक है। आईटीआर दाखिल करते समय मिलने वाली पावती को प्रोसेसिंग के लिए अंतिम सूचना माना जाएगा।

क्लियरटैक्स के प्रबंधक (टैक्सेशन) मणिकंदन एस ने कहा कि रिटर्न प्रोसेसिंग पूरी करने की समय सीमा उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से नौ महीने है, जिसमें रिटर्न दाखिल किया गया है। निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए यह समय सीमा 31 दिसंबर 2025 है।

उनके अनुसार, धारा 143 के प्रावधान के अनुसार, अगर सीपीसी उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 9 महीने की समय सीमा चूक जाता है जिसमें रिटर्न दाखिल किया गया था, तो रिटर्न दाखिल किए गए रूप में स्वीकार कर लिया जाता है और उसके बाद सीपीसी सिस्टम द्वारा कोई समायोजन (डिमांड) नहीं किया जा सकता। हालांकि, सीपीसी शाखा "रिटर्न प्रोसेसिंग में देरी का कारण बताने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य नहीं है।"

रिटर्न निर्धारित समय में प्रोसेस नहीं हुआ तो... बलवंत जैन ने समझाया कि सीपीसी यह बताने के लिए भी कानूनी रूप से बाध्य नहीं है कि रिटर्न निर्धारित समय में प्रोसेस नहीं हुआ है।

टैक्स कनेक्ट एडवाइजरी सर्विसेज एलएलपी के पार्टनर विवेक जालान के अनुसार, "अगर सीपीसी आईटीआर प्रोसेसिंग की समय सीमा चूक जाता है, यानी मान लीजिए कि वित्त वर्ष 23-24 के लिए आईटीआर में रिफंड 31 दिसंबर 2025 तक प्रोसेस नहीं होता है, तो सीपीसी किसी भी समायोजन का अधिकार खो देता है और दाखिल किया गया आईटीआर अंतिम माना जाता है।"

कानूनी तौर पर अपना टैक्स रिफंड कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बलवंत जैन के अनुसार, आयकर विभाग 31 दिसंबर की समय सीमा के भीतर आईटीआर प्रोसेस हुआ हो या न हो, एक वैध रिफंड जारी करने के लिए बाध्य है। कर विशेषज्ञ के मुताबिक, उपयोगकर्ता ऐसे रिफंड का दावा करने के लिए अपने खाते में लॉग इन करके ई-फाइलिंग पोर्टल से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

क्लियरटैक्स के मणिकंदन इससे सहमत हैं। उन्होंने कहा कि जिन टैक्सपेयर्स के रिटर्न अभी तक प्रोसेस नहीं हुए हैं, वे अपना रिफंड (ब्याज सहित) प्राप्त करने के लिए इनकम टैक्स पोर्टल पर एक शिकायत टिकट बना सकते हैं या वे अपने अधिकार क्षेत्र के निर्धारण अधिकारी के पास जाकर रिफंड का दावा कर सकते हैं।