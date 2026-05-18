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काम की बात: LPG सिलेंडर बुकिंग का आया है मैसेज तो असली और फेक DAC की पहचान जरूर कर लें, वरना…

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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HP Gas, Indane और भारत गैस ने एलपीजी सिलेंडर की सुरक्षित डिलीवरी के लिए DAC को लेकर अपडेट जारी की हैं। आइए देखें कि असली और फेक DAC की पहचान कैसे करें?

LPG सिलेंडर बुकिंग का आया है मैसेज तो असली और फेक DAC की पहचान जरूर कर लें, वरना…

स्ट्रेट ऑफ हुर्मूज में रुकावटें एलपीजी सप्लाई पर भारी पड़ रही हैं। घरेलू सिलेंडर की सप्लाई को लेकर भले ही कंपनियों के दावे कुछ भी हों, लेकिन हकीकत यह है कि युद्ध के पहले जैसे हालात नहीं है। सिलेंडर की बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक कई नियम बदल चुके हैं। अब हर डिलीवरी के लिए DAC ( डिलीवरी ऑथंटिकेशन कोड) बताना जरूरी है। यह छह या 4 अंकों का कोड सिलेंडर बेचने वाली कंपनियां जारी करती हैं, जिसे डिलीवरी ब्वॉय को बताना पड़ता है।

अब डीएसी को कोड साइबर फ्रॉडों के लिए एक नया हथियार बन गया है। डीएसी कोड के नाम पर ये ठग एलपीजी उपभोक्ता के नंबर पर एक मैसेज भेजते हैं, जिसमें 4 या छह अंकों ओटीपी की तरह डीएसी कोड होता है। मैसेज भेजने के बाद उन्हें वह कोड पूछ रहे हैं। अगर आप जल्दीबाजी में हैं और यह नहीं समझ पाए कि डीएसी कोड असली है या नकली, तो आप अपनी सारी जमा पूंजी गंवा सकते हैं।

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इंडेन के असली मैसेज को ऐसे पहचानें

आइए जानें कि कैसे असली और फेक DAC कोड को कैसे पहचानें? इसको लेकर पिछले दिनों इंडियन ऑयल की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया था। इसमें कहा गया कि अगर सिलेंडर बुक कराए हैं तो यह देखें कि मैसेज किसी आधिकारिक सेंडर ID (जैसे VK-INDANE, VM-INDANE आदि) से आया हैं कि नहीं।

इसके बाद यह देखें कि मैसेज में बुकिंग या इनवायस नंबर दिया गया है या नहीं और 6 अंकों का DAC Code है और इसे केवल डिलीवरी बॉय को शेयर करने की बात कही गई है या नहीं।

अंत में इंडेन का नाम है या नहीं। DAC/OTP केवल तब शेयर करें जब डिलीवरी बॉय आपके घर सिलेंडर लेकर पहुंच जाए। उससे पहले कभी साझा न करें।

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HP Gas के लिए कैसे करें असली मैसेज की पहचान

एचपीसीएल ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक अलर्ट जारी किया था। इसमें लिखा है कि स्कैमर्स LPG डिलीवरी के नाम पर फर्जी मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन असली HP Gas मैसेज की पहचान जानकर आप सुरक्षित रह सकते हैं। कंपनी ने अगाह किया कि DAC को साझा करने से पहले हमेशा जांच करें।

  • मैसेज “VM-HPGASc-S” से आया हो। उसमें 4 अंकों का OTP हो, जिसे केवल सिलेंडर डिलीवरी के समय ही इस्तेमाल किया जाए।
  • ध्यान रखें, एचपी गैस के कर्मचारी या डिलीवरी एजेंट कभी भी फोन कॉल, WhatsApp या किसी संदिग्ध लिंक के जरिए OTP नहीं मांगते।
  • अगर मैसेज जल्दबाजी करने को कहे, अजीब लगे या किसी अलग फॉर्मेट में हो, तो उस पर भरोसा बिल्कुल न करें। इसी तरह की अपील भारत गैस ने भी की है।

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बता दें एलपीजी गैस सिलेंडर की डिलीवरी अब 100 पर्सेंट DAC कोड के जरिए होने लगी है। इससे एक भी सिलेंडर किसी अनाधिकृत व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा। यह पहल LPG सिलेंडर के डिस्ट्रीब्यूशन और सही उपभोक्ता तक उसकी पहुंच के लिए यह बेहद सुरक्षित है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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