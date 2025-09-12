EMI पर लिया है मोबाइल तो यह खबर आपको पढ़ना है जरूरी, कुछ करने जा रहा RBI

EMI: ईएमआई पर मोबाइल खरीदकर किस्त न चुकाने वालों का फोन लॉक हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) लोन देने वाले (बैंकों और वित्तीय संस्थानों) को इसकी अनुमति देने पर विचार कर रहा है। यह नया नियम खासतौर पर उन लोगों के लिए है, जो ईएमआई पर मोबाइल खरीदते हैं, लेकिन किस्तें नहीं चुकाते।

ईएमआई पर मोबाइल लाने वालों के यह खबर जरूरी है। लोन पर फोन खरीदकर किस्त न चुकाने वालों का फोन लॉक हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) लोन देने वाले (बैंकों और वित्तीय संस्थानों) को इसकी अनुमति देने पर विचार कर रहा है। यह नया नियम खासतौर पर उन लोगों के लिए है, जो ईएमआई पर मोबाइल खरीदते हैं, लेकिन किस्तें नहीं चुकाते।

इससे पहले भी, लोन देने वाले मोबाइल फोन की किस्त न चुकाने वालों का फोन लॉक कर देते थे। उस समय, लोन लेते वक्त ही फोन में एक विशेष ऐप इंस्टॉल किया जाता था, जिसकी मदद से लोनदाता फोन को रिमोटली लॉक कर सकते थे, लेकिन पिछले साल आरबीआई ने इस प्रथा पर रोक लगा दी थी।

अब क्यों विचार कर रहा है RBI? छोटे लोन पर डिफॉल्ट (किस्त न चुकाना) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक अध्ययन के मुताबिक, भारत में एक-तिहाई से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद (मोबाइल सहित) ईएमआई पर खरीदे जाते हैं। ऐसे में, लोन देने वालों को लोन की रिकवरी में मदद के लिए आरबीआई यह नया कदम उठा सकता है।

नए नियमों में क्या होगा खास? - लोन लेते समय ग्राहक की सहमति अनिवार्य होगी।

- फोन लॉक होने की स्थिति में भी, लोन देने वाले उपभोक्ता के निजी डेटा तक नहीं पहुंच सकेंगे।

- लोन डिफॉल्ट करने पर (आमतौर पर 90 दिनों तक किस्त न चुकाने पर) फोन को "ट्रैकिंग मोड" में डाला जा सकता है, जिससे कॉल, मैसेज और ऐप्स का इस्तेमाल बंद हो जाएगा, लेकिन इमरजेंसी नंबर काम करते रहेंगे।

भारत में मोबाइल और ईएमआई का बड़ा बाजार भारत में लगभग 116 करोड़ मोबाइल कनेक्शन हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक, यहां 70% आईफोन ईएमआई पर ही बिकते हैं। इसलिए, आरबीआई का यह कदम बैंकों और NBFCs के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है।

अगर आप ईएमआई पर मोबाइल ले रहे हैं, तो समय पर किस्त चुकाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका फोन लॉक हो सकता है। साथ ही, लोन लेते समय सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें।