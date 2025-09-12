If you have bought a mobile on EMI then you must read this news RBI is going to do something EMI पर लिया है मोबाइल तो यह खबर आपको पढ़ना है जरूरी, कुछ करने जा रहा RBI, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़If you have bought a mobile on EMI then you must read this news RBI is going to do something

EMI पर लिया है मोबाइल तो यह खबर आपको पढ़ना है जरूरी, कुछ करने जा रहा RBI

EMI: ईएमआई पर मोबाइल खरीदकर किस्त न चुकाने वालों का फोन लॉक हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) लोन देने वाले (बैंकों और वित्तीय संस्थानों) को इसकी अनुमति देने पर विचार कर रहा है। यह नया नियम खासतौर पर उन लोगों के लिए है, जो ईएमआई पर मोबाइल खरीदते हैं, लेकिन किस्तें नहीं चुकाते।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 06:59 AM
share Share
Follow Us on
EMI पर लिया है मोबाइल तो यह खबर आपको पढ़ना है जरूरी, कुछ करने जा रहा RBI

ईएमआई पर मोबाइल लाने वालों के यह खबर जरूरी है। लोन पर फोन खरीदकर किस्त न चुकाने वालों का फोन लॉक हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) लोन देने वाले (बैंकों और वित्तीय संस्थानों) को इसकी अनुमति देने पर विचार कर रहा है। यह नया नियम खासतौर पर उन लोगों के लिए है, जो ईएमआई पर मोबाइल खरीदते हैं, लेकिन किस्तें नहीं चुकाते।

इससे पहले भी, लोन देने वाले मोबाइल फोन की किस्त न चुकाने वालों का फोन लॉक कर देते थे। उस समय, लोन लेते वक्त ही फोन में एक विशेष ऐप इंस्टॉल किया जाता था, जिसकी मदद से लोनदाता फोन को रिमोटली लॉक कर सकते थे, लेकिन पिछले साल आरबीआई ने इस प्रथा पर रोक लगा दी थी।

अब क्यों विचार कर रहा है RBI?

छोटे लोन पर डिफॉल्ट (किस्त न चुकाना) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक अध्ययन के मुताबिक, भारत में एक-तिहाई से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद (मोबाइल सहित) ईएमआई पर खरीदे जाते हैं। ऐसे में, लोन देने वालों को लोन की रिकवरी में मदद के लिए आरबीआई यह नया कदम उठा सकता है।

नए नियमों में क्या होगा खास?

- लोन लेते समय ग्राहक की सहमति अनिवार्य होगी।

- फोन लॉक होने की स्थिति में भी, लोन देने वाले उपभोक्ता के निजी डेटा तक नहीं पहुंच सकेंगे।

- लोन डिफॉल्ट करने पर (आमतौर पर 90 दिनों तक किस्त न चुकाने पर) फोन को "ट्रैकिंग मोड" में डाला जा सकता है, जिससे कॉल, मैसेज और ऐप्स का इस्तेमाल बंद हो जाएगा, लेकिन इमरजेंसी नंबर काम करते रहेंगे।

भारत में मोबाइल और ईएमआई का बड़ा बाजार

भारत में लगभग 116 करोड़ मोबाइल कनेक्शन हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक, यहां 70% आईफोन ईएमआई पर ही बिकते हैं। इसलिए, आरबीआई का यह कदम बैंकों और NBFCs के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है।

अगर आप ईएमआई पर मोबाइल ले रहे हैं, तो समय पर किस्त चुकाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका फोन लॉक हो सकता है। साथ ही, लोन लेते समय सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें।

भविष्य में क्या होगा?

आरबीआई ने अभी यह नियम लागू नहीं किया है, बल्कि इस पर विचार-विमर्श चल रहा है। लोनदाताओं और उपभोक्ता अधिकार संगठनों से सलाह लेने के बाद ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में इस पर कोई निर्णय हो सकता है।

Loan Business Latest News Business News In Hindi
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।