ITR भरने के बाद भी हो सकती है गलती, 31 जुलाई से पहले चेक कर लें ये प्वाइंट

इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने की डेडलाइन नजदीक आ गई है। आखिरी समय में जो लोग ITR फाइल करते हैं उन्हें कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि, कई टैक्सपेयर्स ऐसे होते हैं जो आखिरी समय की भागदौड़ से बचने के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न पहले ही फाइल करना पसंद करते हैं। अगर आपने भी पहले रिटर्न फाइल किया था तो 31 जुलाई से पहले एक बार फिर से कुछ चीजें चेक कर लेना जरूरी है। आइए डिटेल में जान लेते हैं।

ई-वेरिफाइड होना जरूरी 31 जुलाई की डेडलाइन से पहले पक्का करें कि आपका ITR ई-वेरिफाइड है। जिन टैक्सपेयर्स ने महीनों पहले अपना रिटर्न फाइल किया था, उन्हें सबसे पहले यह जांचना चाहिए कि वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा हुआ था या नहीं। कई बार ITR फाइल तो कर दिया गया है लेकिन वेरिफाई नहीं होने पर उसे अमान्य माना जाता है। रिटर्न का स्टेटस Successfully e-Verified दिखना चाहिए। इसे चेक करने के लिए

इसके अलावा, टैक्सपेयर्स को एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS), टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी (TIS) और फॉर्म 26AS को दोबारा चेक करना चाहिए। नवराज ग्लोबल एडवाइजर्स के एक्सपर्ट निशांत शंकर ने बताया कि इससे यह यह पक्का होता है कि रिटर्न में बताई गई इनकम और टैक्स, डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड से मेल खाते हैं।" उन्होंने बताया कि रिटर्न फाइल होने के बाद भी अतिरिक्त जानकारी रिपोर्ट की जा सकती है। खासकर बैंकों, एम्प्लॉयर्स और दूसरी रिपोर्टिंग संस्थाओं की तरफ से जानकारी दी जा सकती है।

उन्होंने बताया कि ITR फाइल करने के बाद भी फॉर्म 26AS में नए टैक्स क्रेडिट मिल सकते हैं। टैक्सपेयर को यह जांचना चाहिए कि क्या सभी योग्य TDS उसमें दिख रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट छूटने से फाइनल टैक्स देनदारी या रिफंड की रकम पर असर पड़ सकता है। निशांत शंकर का कहना है कि टैक्सपेयर को अपने रिटर्न को फिर से देखना चाहिए ताकि यह पक्का हो सके कि आय के सभी स्रोत, डिडक्शन, छूट, कैपिटल गेन, विदेशी संपत्ति और कैरी-फॉरवर्ड नुकसान की सही जानकारी दी गई है।

बैंक डिटेल चेक कर लें अगर रिफंड बनता है तो सही बैंक अकाउंट होना जरूरी है। अगर गलत अकाउंट रहा तो रिटर्न की सफल प्रोसेसिंग के बाद भी रिफंड में देरी हो सकती है। टैक्सपेयर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चुना गया खाता पहले से वैलिडेटेड हो। वहीं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रखना जरूरी है।