ITR भरने के बाद भी हो सकती है गलती, 31 जुलाई से पहले चेक कर लें ये प्वाइंट
मुख्य बातें
- जिन टैक्सपेयर्स ने महीनों पहले अपना रिटर्न फाइल किया था, उन्हें सबसे पहले यह जांचना चाहिए कि वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा हुआ था या नहीं
- इसके अलावा, टैक्सपेयर्स को एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी और फॉर्म 26AS को दोबारा चेक करना चाहिए
इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने की डेडलाइन नजदीक आ गई है। आखिरी समय में जो लोग ITR फाइल करते हैं उन्हें कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि, कई टैक्सपेयर्स ऐसे होते हैं जो आखिरी समय की भागदौड़ से बचने के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न पहले ही फाइल करना पसंद करते हैं। अगर आपने भी पहले रिटर्न फाइल किया था तो 31 जुलाई से पहले एक बार फिर से कुछ चीजें चेक कर लेना जरूरी है। आइए डिटेल में जान लेते हैं।
ई-वेरिफाइड होना जरूरी
31 जुलाई की डेडलाइन से पहले पक्का करें कि आपका ITR ई-वेरिफाइड है। जिन टैक्सपेयर्स ने महीनों पहले अपना रिटर्न फाइल किया था, उन्हें सबसे पहले यह जांचना चाहिए कि वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा हुआ था या नहीं। कई बार ITR फाइल तो कर दिया गया है लेकिन वेरिफाई नहीं होने पर उसे अमान्य माना जाता है। रिटर्न का स्टेटस Successfully e-Verified दिखना चाहिए। इसे चेक करने के लिए
इसके अलावा, टैक्सपेयर्स को एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS), टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी (TIS) और फॉर्म 26AS को दोबारा चेक करना चाहिए। नवराज ग्लोबल एडवाइजर्स के एक्सपर्ट निशांत शंकर ने बताया कि इससे यह यह पक्का होता है कि रिटर्न में बताई गई इनकम और टैक्स, डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड से मेल खाते हैं।" उन्होंने बताया कि रिटर्न फाइल होने के बाद भी अतिरिक्त जानकारी रिपोर्ट की जा सकती है। खासकर बैंकों, एम्प्लॉयर्स और दूसरी रिपोर्टिंग संस्थाओं की तरफ से जानकारी दी जा सकती है।
उन्होंने बताया कि ITR फाइल करने के बाद भी फॉर्म 26AS में नए टैक्स क्रेडिट मिल सकते हैं। टैक्सपेयर को यह जांचना चाहिए कि क्या सभी योग्य TDS उसमें दिख रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट छूटने से फाइनल टैक्स देनदारी या रिफंड की रकम पर असर पड़ सकता है। निशांत शंकर का कहना है कि टैक्सपेयर को अपने रिटर्न को फिर से देखना चाहिए ताकि यह पक्का हो सके कि आय के सभी स्रोत, डिडक्शन, छूट, कैपिटल गेन, विदेशी संपत्ति और कैरी-फॉरवर्ड नुकसान की सही जानकारी दी गई है।
बैंक डिटेल चेक कर लें
अगर रिफंड बनता है तो सही बैंक अकाउंट होना जरूरी है। अगर गलत अकाउंट रहा तो रिटर्न की सफल प्रोसेसिंग के बाद भी रिफंड में देरी हो सकती है। टैक्सपेयर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चुना गया खाता पहले से वैलिडेटेड हो। वहीं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रखना जरूरी है।
अगर रिटर्न को वेरिफिकेशन या जांच के लिए चुना जाता है तो फॉर्म 16, TDS सर्टिफिकेट, इन्वेस्टमेंट के सबूत, बैंक स्टेटमेंट, कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशन और दूसरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। ये सब होने के बाद भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अपडेट, नोटिफिकेशन या मैसेज को चेक करते रहना चाहिए।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें