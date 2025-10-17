Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़If you are thinking of buying gold on dhanteras diwali here are 4 smart ways to do it
धनतेरस-दिवाली पर सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो ये हैं 4 स्मार्ट तरीके

धनतेरस-दिवाली पर सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो ये हैं 4 स्मार्ट तरीके

संक्षेप: How and Why to Buy Gold: इस साल भाव सुनकर ही धनतेरस-दिवाली पर सोने-चांदी की खरीदारी के विचार से बहुत से लोगों का मन घबरा रहा है, लेकिन परंपरा है तो निभानी तो पड़ेगी। धनतेरस पर सोना खरीदना शुभ जरूर है, लेकिन समझदार निवेशक इसे परंपरा से ज्यादा एक वित्तीय सुरक्षा के रूप में देखें।

Fri, 17 Oct 2025 11:04 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

इस साल भाव सुनकर ही धनतेरस-दिवाली पर सोने-चांदी की खरीदारी के विचार से बहुत से लोगों का मन घबरा रहा है, लेकिन परंपरा है तो निभानी तो पड़ेगी। धनतेरस पर सोना खरीदना शुभ जरूर है, लेकिन समझदार निवेशक इसे परंपरा से ज्यादा एक वित्तीय सुरक्षा के रूप में देखें। थोड़ी परंपरा, थोड़ी सूझबूझ, और थोड़ा विवेक।सोना भारतीय घरों में सिर्फ एक आभूषण नहीं बल्कि परंपरा और सुरक्षा दोनों का प्रतीक है। दिवाली और धनतेरस पर लोग सोना खरीदते हैं, लेकिन आज के ऊंचे दामों में निवेश सोच-समझ कर करना चाहिए। नीचे 4 समझदारी भरे तरीके बताए गए हैं जिनसे आप परंपरा, सुविधा और सतर्क निवेश, तीनों को एक साथ रख सकते हैं।

1. पारंपरिक तरीका: बिस्किट, सिक्के और आभूषण

फायदे: इसे आप अपने हाथ में देख और रख सकते हैं। बेचने पर नकद आसानी से मिल जाता है। गहनों में भावनात्मक और सजावटी महत्व होता है।

नुकसान: ज्वेलर 5% से 20% तक ‘मेकिंग चार्ज’ लेता है जो बेचने पर वापस नहीं मिलता। रखरखाव और बीमा का खर्च अलग है। शुद्धता की पुष्टि जरूरी है। हमेशा BIS हॉलमार्क वाला सोना लें।

सलाह: हल्के डिजाइन के गहने लें ताकि चार्ज कम लगे। सिक्के या बिस्किट 999 शुद्धता वाले प्रमाणित डीलर से ही खरीदें। ज्यादा से ज्यादा 1–2% प्रीमियम तक ही दें। वर्तमान ऊंचे भावों में सावधानी से निवेश करें।

2. गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड

क्या है: यह पेपर गोल्ड है जो शेयर बाजार की तरह खरीदा-बेचा जाता है। ETF में फंड कंपनियां भौतिक सोना या गोल्ड फ्यूचर्स रखती हैं।

फायदे: डिमैट खाता से तुरंत खरीदा-बेचा जा सकता है। शुद्धता या भंडारण की चिंता नहीं। छोटी राशि में भी निवेश संभव।

नुकसान: फंड मैनेजमेंट फीस (खर्च अनुपात) देना पड़ता है। ब्याज नहीं मिलता, रिटर्न पूरी तरह सोने की कीमत पर निर्भर करता है।

सलाह: अगर आप लचीलापन चाहते हैं और थोड़ी-बहुत कीमत की गिरावट को सहन कर सकते हैं, तो ETF बढ़िया विकल्प है।

3. डिजिटल गोल्ड

फिनटेक ऐप या ऑनलाइन ज्वेलर्स पर आप ₹10 से भी सोना खरीद सकते हैं। यह सोना कंपनी के वॉल्ट में फिजिकल रूप से सुरक्षित रहता है।

फायदे: तुरंत खरीद-बिक्री, छोटी राशि में निवेश, बाद में सिक्के या बार में बदलने की सुविधा।

नुकसान: प्लेटफॉर्म पर भरोसे का खतरा, छोटे लेनदेन पर प्रीमियम ज्यादा हो सकता है। बदलने के समय कुछ चार्ज कटते हैं।

सलाह: त्योहारों या गिफ्टिंग के लिए थोड़ी मात्रा में डिजिटल गोल्ड लें।

4. गोल्ड-लिंक्ड साधन

इनमें गोल्ड फ्यूचर्स, गोल्ड माइनिंग कंपनियों के शेयर या कमोडिटी फंड शामिल हैं।

फायदे: सोने की कीमत बढ़ने पर ज्यादा मुनाफे की संभावना।

नुकसान: उतार-चढ़ाव और जोखिम ज्यादा।

सलाह: अनुभवी निवेशक ही इनमें उतरें। बाकी के लिए ये पूरक साधन हो सकते हैं ताकि आपका सोना हिस्सा “डेड मनी” जैसा न लगे।

सोने में निवेश के जरूरी सुझाव

समय पकड़ने की कोशिश न करें। लंबी अवधि का दृष्टिकोण रखें, धीरे-धीरे खरीदें (डॉलर-कॉस्ट एवरेजिंग)।

ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर ध्यान दें। ज्वेलरी, ब्रोकरेज या फंड चार्ज मिलाकर 2–3% से ज्यादा न हो।

प्रमाणिकता जांचें। हॉलमार्क और वैध प्लेटफॉर्म ही चुनें।

विविधता रखें। थोड़ा फिजिकल, बाकी बॉन्ड या ETF में रखें।

टैक्स और अवधि समझें। अलग-अलग साधनों का टैक्स कानून और अवधि अलग है।

अनुशासन बनाए रखें। सोने की कीमत बढ़ने पर कुछ मुनाफा निकाल लें।

क्या ऊंचे दाम पर सोना खरीदना जोखिम भरा है?

हां, जोखिम ज्यादा है, क्योंकि अब कीमतें पहले से कही अधिक हैं और गिरावट संभव है। फिर भी सोना महंगाई, रुपये की कमजोरी और वैश्विक संकटों के समय सुरक्षा देता है। अपने कुल निवेश का केवल 5 से 10% भाग ही सोने में रखें। उसमें भी ज्यादा हिस्सा बॉन्ड या फंड में और बाकी छोटा हिस्सा ही गहनों या धार्मिक उपयोग के लिए रखें।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Gold Silver Rate Dhanteras अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।