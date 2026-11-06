काम की बात: धनतेरस पर सोना खरीदने जा रहे हैं तो इन 7 बातों का रखें ध्यान, वरना होगा बड़ा नुकसान
मुख्य बातें
- Gold Buying Tips On Dhanteras : सोना खरीदते समय सिर्फ सस्ता भाव देखकर फैसला न करें
- उसकी शुद्धता, वजन और सभी अतिरिक्त चार्ज की तुलना जरूर करें
- इससे आप न केवल ज्यादा भुगतान करने से बच सकते हैं, बल्कि भविष्य में सोना बेचते या एक्सचेंज करते समय भी परेशानी कम होगी
Gold Buying Tips On Dhanteras : धनतेरस पर सोना खरीदने जा रहे हैं तो जरा ठहरिए! आज सोना खरीदना सिर्फ उसकी कीमत और वजन देखने तक सीमित नहीं है। गोल्ड ज्वेलरी खरीदते समय मेकिंग चार्ज, वेस्टेज चार्ज, प्रीमियम चार्ज और GST जैसे कई एक्स्ट्रा खर्च भी जुड़ते हैं। ऐसे में अगर आप इन चीजों की जानकारी नहीं रखते तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। आइए जानते हैं सोना खरीदते समय किन 7 बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
1. सोने की शुद्धता जांचें
सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है, लेकिन यह काफी मुलायम होता है। इसलिए ज्वेलरी बनाने के लिए इसमें दूसरी धातुएं मिलाई जाती हैं। 24 कैरेट गोल्ड की प्योरिटी 99.9% और 22 कैरेट की 91.67% होती है। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड में 75% और 14 कैरेट गोल्ड में 58.33% सोना होता है। जबकि, 9 कैरेट गोल्ड में केवल 37.5% ही सोना होता है। आमतौर पर गहने 22, 18 और 14 कैरेट में बनाए जाते हैं। खरीदारी से पहले यह जरूर देख लें कि आप किस शुद्धता का सोना खरीद रहे हैं।
2. असली हॉलमार्क और HUID कोड देखें
सोने की शुद्धता की पहचान के लिए BIS हॉलमार्क जरूरी है। ज्वेलरी पर तीन चीजें जांचें। BIS का लोगो, शुद्धता का निशान, जैसे 22K 916 या 18K 750 और छह अंकों का HUID कोड। HUID हर हॉलमार्क वाले गहने की यूनिक पहचान होती है। ग्राहक BIS Care ऐप के जरिए 'Verify HUID' विकल्प पर जाकर इसकी जानकारी जांच सकते हैं। अगर ऐप में दिखाई गई जानकारी गहने से मेल नहीं खाती तो खरीदारी करने से बचें।
3. सोने का सही बाजार भाव पता करें
सोना खरीदने से पहले उस दिन का बाजार भाव जरूर पता करें। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) की वेबसाइट www.ibja.co पर सोने के अलग-अलग कैरेट के रेट देखे जा सकते हैं। ध्यान रखें कि IBJA के रेट में मेकिंग चार्ज और 3% GST शामिल नहीं होते। ज्वेलर का अंतिम बिल इससे अलग हो सकता है।
4. वजन की सही जांच करें
ज्वेलरी खरीदते समय डिजिटल तराजू पर सोने का वजन अपनी मौजूदगी में करवाएं। वजन ग्राम में जांचें और यह भी पूछें कि गहने में लगे पत्थर, मोती या अन्य धातुओं का वजन अलग किया गया है या नहीं। खासकर स्टोन वाली ज्वेलरी में केवल कुल वजन देखकर भुगतान न करें। सोने का वास्तविक वजन जानना जरूरी है।
5. मेकिंग चार्ज और वेस्टेज चार्ज पर मोलभाव करें
सोने से ज्वेलरी बनाने में होने वाले खर्च को मेकिंग चार्ज कहते हैं। यह दो तरीके से लिया जा सकता है। पहला प्रति ग्राम के हिसाब से और दूसरा ज्वेलरी की कुल कीमत के प्रतिशत के हिसाब से। मेकिंग चार्ज आमतौर पर 2% से 35% या इससे अधिक भी हो सकता है। यह डिजाइन और ज्वेलरी की बनावट पर निर्भर करता है।
इसके अलावा कुछ ज्वेलर्स वेस्टेज चार्ज भी लेते हैं। यह गहने बनाते समय कटाई-घिसाई के नाम पर लिया जाने वाला अतिरिक्त शुल्क होता है। हर दुकान पर इसकी दर अलग हो सकती है। इसलिए खरीदारी से पहले दोनों चार्ज की जानकारी लें और अलग-अलग दुकानों के रेट की तुलना करें।
6. प्रीमियम चार्ज और GST को समझें
सोने के बाजार भाव के अलावा सिक्के, बार या किसी खास ब्रांड के उत्पाद पर अतिरिक्त रकम ली जा सकती है। इसे प्रीमियम चार्ज कहते हैं। ब्रांड, पैकेजिंग और अन्य खर्चों के कारण सोने का अंतिम मूल्य बाजार भाव से अधिक हो सकता है।
इसके अलावा सोने की ज्वेलरी, सिक्के और बिस्किट खरीदने पर आमतौर पर 3% GST लगता है। ज्वेलरी के मामले में यह सोने की कीमत और मेकिंग चार्ज सहित कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू पर लगाया जाता है।
उदाहरण से समझें
मान लीजिए 10 ग्राम सोने की कीमत 1.40 लाख रुपये है। मेकिंग चार्ज 14 हजार रुपये और वेस्टेज चार्ज 5 हजार रुपये है।
सोने की कीमत: ₹1,44,000
मेकिंग चार्ज: ₹14,000
वेस्टेज चार्ज: ₹5,000
GST से पहले कुल कीमत: ₹1,63,000
3% GST: ₹4,890
कुल भुगतान: ₹1,67,890
यानी 1.44 लाख रुपये के सोने की ज्वेलरी खरीदने के लिए आपको करीब 1.68 लाख रुपये चुकाने पड़ सकते हैं।
7. बिल लेते समय इन 7 जानकारियों को जरूर जांचें
सोने की खरीदारी का बिल भविष्य में एक्सचेंज, शुद्धता से जुड़े विवाद या किसी शिकायत के समय काम आता है। इसलिए बिल लेते समय इन जानकारियों को जरूर जांचें।
1. दुकान का नाम और बिल नंबर
2. खरीदारी की तारीख और विक्रेता की जानकारी
3. सोने की शुद्धता यानी कैरेट या फाइननेस
4. सोने का वास्तविक वजन और कुल वजन
5. प्रति ग्राम सोने का भाव और कुल कीमत
6. मेकिंग, वेस्टेज, स्टोन या प्रीमियम चार्ज
7. GST , टैक्स की रकम और अंतिम भुगतान
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें