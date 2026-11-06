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Gold Buying Tips On Dhanteras : सोना खरीदते समय सिर्फ सस्ता भाव देखकर फैसला न करें।

Gold Buying Tips On Dhanteras : धनतेरस पर सोना खरीदने जा रहे हैं तो जरा ठहरिए! आज सोना खरीदना सिर्फ उसकी कीमत और वजन देखने तक सीमित नहीं है। गोल्ड ज्वेलरी खरीदते समय मेकिंग चार्ज, वेस्टेज चार्ज, प्रीमियम चार्ज और GST जैसे कई एक्स्ट्रा खर्च भी जुड़ते हैं। ऐसे में अगर आप इन चीजों की जानकारी नहीं रखते तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। आइए जानते हैं सोना खरीदते समय किन 7 बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

1. सोने की शुद्धता जांचें सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है, लेकिन यह काफी मुलायम होता है। इसलिए ज्वेलरी बनाने के लिए इसमें दूसरी धातुएं मिलाई जाती हैं। 24 कैरेट गोल्ड की प्योरिटी 99.9% और 22 कैरेट की 91.67% होती है। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड में 75% और 14 कैरेट गोल्ड में 58.33% सोना होता है। जबकि, 9 कैरेट गोल्ड में केवल 37.5% ही सोना होता है। आमतौर पर गहने 22, 18 और 14 कैरेट में बनाए जाते हैं। खरीदारी से पहले यह जरूर देख लें कि आप किस शुद्धता का सोना खरीद रहे हैं।

2. असली हॉलमार्क और HUID कोड देखें सोने की शुद्धता की पहचान के लिए BIS हॉलमार्क जरूरी है। ज्वेलरी पर तीन चीजें जांचें। BIS का लोगो, शुद्धता का निशान, जैसे 22K 916 या 18K 750 और छह अंकों का HUID कोड। HUID हर हॉलमार्क वाले गहने की यूनिक पहचान होती है। ग्राहक BIS Care ऐप के जरिए 'Verify HUID' विकल्प पर जाकर इसकी जानकारी जांच सकते हैं। अगर ऐप में दिखाई गई जानकारी गहने से मेल नहीं खाती तो खरीदारी करने से बचें।

3. सोने का सही बाजार भाव पता करें सोना खरीदने से पहले उस दिन का बाजार भाव जरूर पता करें। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) की वेबसाइट www.ibja.co पर सोने के अलग-अलग कैरेट के रेट देखे जा सकते हैं। ध्यान रखें कि IBJA के रेट में मेकिंग चार्ज और 3% GST शामिल नहीं होते। ज्वेलर का अंतिम बिल इससे अलग हो सकता है।

4. वजन की सही जांच करें ज्वेलरी खरीदते समय डिजिटल तराजू पर सोने का वजन अपनी मौजूदगी में करवाएं। वजन ग्राम में जांचें और यह भी पूछें कि गहने में लगे पत्थर, मोती या अन्य धातुओं का वजन अलग किया गया है या नहीं। खासकर स्टोन वाली ज्वेलरी में केवल कुल वजन देखकर भुगतान न करें। सोने का वास्तविक वजन जानना जरूरी है।

5. मेकिंग चार्ज और वेस्टेज चार्ज पर मोलभाव करें सोने से ज्वेलरी बनाने में होने वाले खर्च को मेकिंग चार्ज कहते हैं। यह दो तरीके से लिया जा सकता है। पहला प्रति ग्राम के हिसाब से और दूसरा ज्वेलरी की कुल कीमत के प्रतिशत के हिसाब से। मेकिंग चार्ज आमतौर पर 2% से 35% या इससे अधिक भी हो सकता है। यह डिजाइन और ज्वेलरी की बनावट पर निर्भर करता है।

इसके अलावा कुछ ज्वेलर्स वेस्टेज चार्ज भी लेते हैं। यह गहने बनाते समय कटाई-घिसाई के नाम पर लिया जाने वाला अतिरिक्त शुल्क होता है। हर दुकान पर इसकी दर अलग हो सकती है। इसलिए खरीदारी से पहले दोनों चार्ज की जानकारी लें और अलग-अलग दुकानों के रेट की तुलना करें।

6. प्रीमियम चार्ज और GST को समझें सोने के बाजार भाव के अलावा सिक्के, बार या किसी खास ब्रांड के उत्पाद पर अतिरिक्त रकम ली जा सकती है। इसे प्रीमियम चार्ज कहते हैं। ब्रांड, पैकेजिंग और अन्य खर्चों के कारण सोने का अंतिम मूल्य बाजार भाव से अधिक हो सकता है।

इसके अलावा सोने की ज्वेलरी, सिक्के और बिस्किट खरीदने पर आमतौर पर 3% GST लगता है। ज्वेलरी के मामले में यह सोने की कीमत और मेकिंग चार्ज सहित कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू पर लगाया जाता है।

उदाहरण से समझें मान लीजिए 10 ग्राम सोने की कीमत 1.40 लाख रुपये है। मेकिंग चार्ज 14 हजार रुपये और वेस्टेज चार्ज 5 हजार रुपये है।

सोने की कीमत: ₹1,44,000

मेकिंग चार्ज: ₹14,000

वेस्टेज चार्ज: ₹5,000

GST से पहले कुल कीमत: ₹1,63,000

3% GST: ₹4,890

कुल भुगतान: ₹1,67,890

यानी 1.44 लाख रुपये के सोने की ज्वेलरी खरीदने के लिए आपको करीब 1.68 लाख रुपये चुकाने पड़ सकते हैं।

7. बिल लेते समय इन 7 जानकारियों को जरूर जांचें सोने की खरीदारी का बिल भविष्य में एक्सचेंज, शुद्धता से जुड़े विवाद या किसी शिकायत के समय काम आता है। इसलिए बिल लेते समय इन जानकारियों को जरूर जांचें।

1. दुकान का नाम और बिल नंबर

2. खरीदारी की तारीख और विक्रेता की जानकारी

3. सोने की शुद्धता यानी कैरेट या फाइननेस

4. सोने का वास्तविक वजन और कुल वजन

5. प्रति ग्राम सोने का भाव और कुल कीमत

6. मेकिंग, वेस्टेज, स्टोन या प्रीमियम चार्ज