डिविडेंड के जरिए रेगुलर इनकम चाहते हैं तो इन 4 कंपनियों के हाई DPR पर डाल लें एक नजर

मुख्य बातें

ज्यादा डिविडेंड पेआउट रेशियो हमेशा कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति का संकेत नहीं होता।

डिविडेंड के जरिए रेगुलर इनकम चाहने वाले इन्वेस्टर्स के लिए ऐसी कंपनियों के शेयर आकर्षक हो सकते हैं, जो अपने मुनाफे का बड़ा हिस्सा शेयरहोल्डर्स के बीच बांटती हैं। शेयर मार्केट में इसे डिविडेंड पेआउट रेशियो कहा जाता है। यह बताता है कि कोई कंपनी अपने नेट प्रॉफिट का कितना प्रतिशत हिस्सा डिविडेंड के रूप में निवेशकों को देती है।

हालांकि, ज्यादा डिविडेंड पेआउट रेशियो हमेशा कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति का संकेत नहीं होता। मुनाफे का बड़ा हिस्सा बांटने से कंपनी के पास कारोबार के विस्तार, नए निवेश और कर्ज घटाने के लिए कम पैसा बच सकता है। आज हम ऐसी चार कंपनियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका डिविडेंड पेआउट रेशियो ज्यादा है।

1- टेक महिंद्रा: डिविडेंड पेआउट रेशियो 94% टेक महिंद्रा भारत की बड़ी IT सर्विसेज और कंसल्टिंग कंपनियों में से एक है और महिंद्रा ग्रुप का हिस्सा है। इक्विटीमास्टर के मुताबिक कंपनी ने वित्तवर्ष 2026 में 5 रुपये फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 51 रुपये का डिविडेंड दिया। इस वित्त वर्ष में टेक महिंद्रा ने 94% तक का मजबूत डिविडेंड पेआउट रेशियो दिया और FY25 में भी लगभग उतना ही रहा।

टेक महिंद्रा का वित्तीय प्रदर्शन: वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में में कंपनी का रेवेन्यू 16,180 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 15.6% ज्यादा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT 1,586 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान अवधि से 32.7% ज्यादा है। टेक महिंद्रा ने इस तिमाही में कुल 1.023 अरब डॉलर की डील जीती।

1986 में स्थापित यह कंपनी दुनियाभर के बिजनेस को टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस देती है। इसके क्लाइंट्स टेलीकॉम, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थकेयर और रिटेल जैसे कई सेक्टर में हैं।

2- हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL): डिविडेंड पेआउट रेशियो 90.4% HUL भारत की टॉप फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG) कंपनियों में से एक है। इसका कारोबार होम केयर, ब्यूटी और पर्सनल केयर, और फूड प्रोडक्ट्स में फैला है।कंपनी ने FY26 में 90.4% का डिविडेंड पेआउट रेशियो दिया। इसने 1 रुपया फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 41 रुपये का डिविडेंड दिया।

इसके मशहूर ब्रांड्स में Surf Excel, Rin, विम, डव, Lux, लाइफाबॉय, पॉन्ड्स, वैसलीन, लक्मे, क्लिनिक प्लस, ब्रुकबॉन्ड, Bru और Kissan शामिल हैं।

HUL की पहली तिमाही में रेवेन्यू 18,071 करोड़ रुपये रही। कंपनी की अंडरलाइंग सेल्स ग्रोथ 15% रही, जबकि अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ 7% की मजबूत रही। पिछली 14 तिमाहियों में यह HUL की सबसे ज्यादा अंडरलाइंग सेल्स ग्रोथ है। EBITDA 8% बढ़कर 4,089 करोड़ रुपये हो गया। सितंबर में खत्म तिमाही में HUL का नेट प्रॉफिट 2,796 करोड़ रुपये रहा, जो फ्लैट रहा।

3 TCS: डिविडेंड पेआउट रेशियो 80.5% टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) भारत की सबसे बड़ी IT सर्विसेज और कंसल्टिंग कंपनियों में से एक है और टाटा ग्रुप का हिस्सा है। TCS ने वित्त वर्ष 2026 में 80.5% का डिविडेंड पेआउट रेशियो बताया है। 1 रुपया फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर इसने 110 रुपये का डिविडेंड दिया है।

इसकी सर्विसेज में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में TCS का रेवेन्यू 73,188 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 11.2% ज्यादा है। कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 24.0% और नेट मार्जिन 19% रहा। ऑपरेशंस से कैश फ्लो नेट प्रॉफिट का 102.2% रहा। कंपनी ने 9.6 अरब डॉलर के कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू वाला ऑर्डर बुक बताया।

4- विप्रो: डिविडेंड पेआउट रेशियो 87% विप्रो क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, इंजीनियरिंग, कंसल्टिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की सर्विसेज देती है। यह बैंकिंग, हेल्थकेयर, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी और टेलीकॉम जैसे कई सेक्टर के क्लाइंट्स को सर्विस देती है।

विप्रो का FY26 में डिविडेंड पेआउट रेशियो 87% था। इसने वित्त वर्ष 2026 के लिए 11 रुपये का डिविडेंड हर शेयर पर दिया है। इसके शेयरों की फेस वैल्यू 2 रुपये है।

वित्तीय मोर्चे पर दूसरी तिमाही में कंपनी की IT सर्विसेज रेवेन्यू 2.61 अरब डॉलर रही, जो पिछली तिमाही के मुकाबले फ्लैट रही और कॉन्स्टेंट करेंसी में पिछले साल की समान अवधि से 0.6% ज्यादा रही। तिमाही का ऑपरेटिंग मार्जिन 16.5% रहा, जो पिछली तिमाही से 0.5% ज्यादा है।

डील और पाइपलाइन की बात करें तो वित्तवर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में विप्रो ने 2.6 अरब डॉलर का कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हासिल किया और नौ बड़े डील साइन किए। मैनेजमेंट ने कहा कि बुकिंग्स में नए बिजनेस और पुराने काम के विस्तार का अच्छा मिक्स है।