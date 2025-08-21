if the stock is like this money is raining on investors since 8 days 70 percent huge return शेयर हो तो ऐसा, 8 दिन से निवेशकों पर बरस रहा पैसा, 70% का छप्परफाड़ रिटर्न, Business Hindi News - Hindustan
शेयर हो तो ऐसा, 8 दिन से निवेशकों पर बरस रहा पैसा, 70% का छप्परफाड़ रिटर्न

शेयर हो तो ऐसा, 8 दिन से निवेशकों पर बरस रहा पैसा, 70% का छप्परफाड़ रिटर्न

यात्रा ऑनलाइन जैसी छोटी कंपनी पिछले 8 ट्रेडिंग दिनों में 95.87 रुपये के स्तर से 70% उछल चुकी है और अब यह 2 फरवरी, 2024 को छुए अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 193.95 रुपये के करीब पहुंच रही है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 11:42 AM
यात्रा ऑनलाइन के शेयर जिस भी निवेशक के पास हें, उनपर 8 दिनों से पैसों की बारिश हो रही है। कंपनी का शेयर गुरुवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 6% चढ़कर 163.38 रुपये के अपने नए 52-हफ्ते के हाई पर पहुंच गया। यह छोटी कंपनी पिछले 8 ट्रेडिंग दिनों में 95.87 रुपये के स्तर से 70% उछल चुकी है और अब यह 2 फरवरी, 2024 को छुए अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 193.95 रुपये के करीब पहुंच रही है।

मजबूत नतीजों ने दिखाया असर

इस शेयर में आए तेज उछाल की सबसे बड़ी वजह जून 2025 में खत्म हुए तिमाही के शानदार नतीजे हैं। इस तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 296% बढ़कर 16 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

कंपनी की राजस्व वृद्धि 108% रही, जो 209.8 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी की कमाई (EBITDA) भी 247% बढ़कर 24.2 करोड़ रुपये पर पहुंच गई और इसका मार्जिन भी पिछले साल के 9% के मुकाबले बढ़कर 21% हो गया।

कॉर्पोरेट और MICE सेगमेंट में दमदार परफार्मेंस

यात्रा ऑनलाइन ने होटल्स एंड पैकेजेज (H&P) बिजनेस और MICE (मीटिंग्स, इनटिव्स, कॉन्फ्रेंसेज, एंड एक्जीबिशन) सेगमेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। कॉर्पोरेट बिजनेस में मजबूती और H&P बिजनेस में ऊंचे मार्जिन ने कंपनी के नतीजों को और बढ़ावा दिया है। MICE और मौजूदा ग्राहकों को होटलों की अलग से बिक्री में लगातार गति बनी हुई है।

नए ग्राहक जोड़ने में मिली सफलता

बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक निवेशकों को यह जानकर भी खुशी हुई कि कंपनी ने अपने कॉर्पोरेट बिजनेस में नए ग्राहक जोड़े हैं, जिनका सालाना बिलिंग पोटेंशियल 2 अरब रुपये है। इसके अलावा, कंपनी ने कॉर्पोरेट ग्राहकों को बनाए रखने (retention) में भी अच्छा प्रदर्शन किया है।

कर्ज घटा और नकदी बढ़ी

कंपनी की वित्तीय सेहत में भी सुधार हुआ है। 30 जून, 2025 तक कंपनी के पास नकद और कैश इक्विवैलेंट और टर्म डिपॉजिट 2,208 मिलियन रुपये थे। कंपनी का सकल कर्ज 31 मार्च, 2025 के 546 मिलियन रुपये से घटकर 30 जून, 2025 को 29 मिलियन रुपये रह गया है .

सेक्टर के लिए उज्ज्वल भविष्य

भारत में कॉर्पोरेट ट्रैवल मार्केट के FY27 तक 20 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि, इस सेगमेंट में ऑनलाइन पैठ FY24 में केवल 20% ही थी, जबकि समग्र ट्रैवल इंडस्ट्री में यह 45% है। इसका मतलब है कि कॉर्पोरेट ट्रैवल इंडस्ट्री में डिजिटल अपनाने के लिए अभी बहुत जगह है। ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म, सेल्फ-बुकिंग टूल और एकीकृत खर्च प्रबंधन समाधानों के तेजी से अपनाने से यह बढ़त और तेज हो रही है।

विश्लेषकों की राय

जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज के विश्लेषकों का मानना है कि Q1 में देखे गए रुझानों के आधार पर FY26 में कंपनी का consolidated revenue less service cost और समायोजित EBITDA क्रमशः 29% और 66% बढ़ने की उम्मीद है। उनका मानना है कि यह शेयर FY26/27 के 26x/21x के आकर्षक वैल्युएशन पर कारोबार कर रहा है। ब्रोकरेज फर्म ने जून 2026 के लिए संशोधित टार्गेट प्राइस 170 रुपये रखा है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

