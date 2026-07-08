अगर सही फाइल किया है ITR तो रिफंड 48 घंटे में मिलेगा वरना...

Tax Refund: अगर टैक्सपेयर ने आयकर रिटर्न (ITR) में सही जानकारी दी है और सभी डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, तो उसे रिफंड अब पहले के मुकाबले काफी तेजी से मिलेगा। इसके लिए आयकर विभाग ने रिटर्न प्रोसेसिंग और रिफंड जारी करने की प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। बिना जांच वाले मामलों में आयकर रिफंड 24 से 48 घंटे के अंदर करदाता के खाते में पहुंच जाएगा।

हालांकि, यह सुविधा केवल सीधे और कम रिस्क वाले मामलों में ही मिल रही है। आयकर विभाग के अधिकारियों के अनुसार, 50,000 रुपये तक के रिफंड वाले मामलों में अगर सिस्टम को रिटर्न में दी गई जानकारी सही लगती है, तो रिफंड की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाती है। वहीं, 50 हजार रुपये से अधिक के रिफंड वाले मामलों में पहले दस्तावेजों और दावों का मिलान किया जाता है।

ऐसे मामलों में रिफंड आने में आमतौर पर दो से तीन सप्ताह लग सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार, जिन मामलों में रिफंड को लेकर कई चीजों को सत्यापित किया जाना जरूरी होता है, उसमें अलग से जांच की जा रही है। खासकर उन मामलों में, जहां आयकर बचाने के लिए एनजीओ को दान से लेकर राजनीतिक दलों को चंदा दिए जाने की रसीद लगाई जाती है, उन सभी मामलों में गहन जांच की जाती है।

दस्तावेजों का मिलान जरूरी विभाग के अनुसार, यदि करदाता ने आय, टीडीएस, बैंक ब्याज, कैपिटल गेन या कटौतियों से जुड़ी जानकारी गलत दी है या दान, एचआरए और अन्य रिबेट्स के दावे संदिग्ध लगते हैं, तो रिटर्न को जांच के लिए रोका जा सकता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि रिटर्न भरने से पहले फॉर्म-16, फॉर्म-26एएस, वार्षिक सूचना विवरण (AIS) और करदाता सूचना सारांश (TIS) का मिलान जरूर कर लें।

एचआरए के लिए दूसरा पता देना जरूरी आयकर विभाग ने इस बार आईटीआर फॉर्म में नया कॉलम भी जोड़ा है। नौकरीपेशा लोगों को अब स्थायी पते के साथ वर्तमान निवास का पता देना भी जरूरी होगा। इसका उद्देश्य करदाताओं का सही पता दर्ज करना और रिटर्न की जांच को अधिक सटीक बनाना है।

काफी संख्या में लोग नौकरी के चलते अपने मूल निवास से बाहर रहते हैं। दूसरा पता मांगे जाने के पीछे आयकर विभाग का उद्देश्य करदाता से जुड़े पते को दुरुस्त रखना है। यह नया नियम उन सभी कर्मचारियों के लिए है, जो पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत एचआरए का लाभ ले रहे हैं।