बैंक डिपॉजिट पर ग्राहकों को लगने वाला है झटका, RBI गवर्नर का भी यही अनुमान
अगर आप बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, आने वाले समय में एफडी की ब्याज दरों में कटौती देखने को मिल सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा के एक बयान से इसके संकेत मिले हैं। बता दें कि रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर यथावत रखते हुए अपने रुख को 'न्यूट्रल' बनाए रखा है। हालांकि, आगे इसमें और गिरावट आ सकती है।
क्या कहा आरबीआई गवर्नर ने?
मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद संजय मल्होत्रा ने कहा-नीतिगत दरें लंबे समय तक निचले स्तर पर बनी रहेंगी तथा इनमें आगे और गिरावट भी आ सकती है। उन्होंने हालांकि साथ ही कहा कि ब्याज दरों पर अंतिम फैसला मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा लिया जाएगा। इसके साथ ही गवर्नर ने कहा कि जमा पक्ष पर रेपो रेट में बदलाव का प्रभाव धीमा रहा है और फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) पर ब्याज दरों में आगे कमी आएगी। बता दें कि अब भी लोग फिक्स्ड डिपॉजिट को एक सुरक्षित रिटर्न के लिए बेहतर विकल्प मानते हैं। खासकर वो लोग जो कम जोखिम वाले माहौल में स्थिर आय चाहते हैं।
क्यों रेपो रेट कटौती पर लगा ब्रेक?
बता दें कि महंगाई में नरमी, वृद्धि को लेकर चिंता दूर होने के साथ बजट में सरकारी खर्च में वृद्धि तथा अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बनी सहमति के बाद शुल्क को लेकर दबाव कम होने के बीच रेपो रेट को यथावत रखने की उम्मीद की जा रही थी। केंद्रीय बैंक की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आम सहमति से रेपो दर को 5.25 प्रतिशत पर कायम रखने का निर्णय लिया। इसके साथ आरबीआई ने अपने न्यूट्रल रुख को बरकरार रखा। आरबीआई ने फरवरी, 2025 से रेपो दर में अब तक कुल 1.25 प्रतिशत की कटौती की है। यह 2019 के बाद से सबसे आक्रामक कटौती है। दिसंबर में हुई पिछली बैठक में आरबीआई ने प्रमुख ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती की थी।