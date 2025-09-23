if emi is not paid an ai agent will call for recovery customers need to be cautious नहीं चुकाई EMI तो वसूली के लिए ‘एआई एजेंट’ करेगा फोन, ग्राहकों को बरतनी होगी सावधानी, Business Hindi News - Hindustan
नहीं चुकाई EMI तो वसूली के लिए 'एआई एजेंट' करेगा फोन, ग्राहकों को बरतनी होगी सावधानी

नहीं चुकाई EMI तो वसूली के लिए ‘एआई एजेंट’ करेगा फोन, ग्राहकों को बरतनी होगी सावधानी

देश में बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने ऋण वसूली के लिए एआई का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अगर कोई ग्राहक समय पर अपनी किस्त यानी ईएमआई नहीं चुकाता है तो एआई एजेंट उसे कॉल करके या मैसेज भेजकर किस्त जमा करने के लिए कहेंगे।

Drigraj Madheshia हिन्दुस्तान टीमTue, 23 Sep 2025 06:50 AM
नहीं चुकाई EMI तो वसूली के लिए ‘एआई एजेंट’ करेगा फोन, ग्राहकों को बरतनी होगी सावधानी

देश में बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने ऋण वसूली के लिए एआई का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अगर कोई ग्राहक समय पर अपनी किस्त यानी EMI नहीं चुकाता है तो ‘एआई एजेंट’ उसे कॉल करके या मैसेज भेजकर किस्त जमा करने के लिए कहेंगे। इस पहल का मकसद बैंकिंग खर्च कम करना और बकाया ऋण वसूलने की प्रक्रिया को आसान बनाना है।

जानकारी के अनुसार, जो ग्राहक ऋण का भुगतान करने में चूक जाते हैं उन्हें एक एआई-जनित अवतार से वीडियो कॉल आने की संभावना है। ये ’एआई एजेंट’ बैंक प्रतिनिधि या वकील अथवा अन्य किसी स्वरूप में हो सकते हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य लोन का भुगतान करवाना होगा।

ये एआई अवतार कॉल के दौरान ग्राहकों को भुगतान करने के लिए प्रेरित करते हैं। बताया जा रहा है कि इन्हें विनम्र बने रहने और सीमाओं का उल्लंघन न करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। हालांकि, जरूरत पड़ने पर कानूनी भाषा का उपयोग भी कर सकते हैं।

निजी बैंकों में सुविधा शुरू

कई बड़े निजी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने इस एआई सिस्टम को अपना लिया है। इनके लिए कई आई कंपनियां ‘एआई बॉट’ उपलब्ध करा रही हैं। इन एजेंटों का फायदा यह है कि ये 24 घंटे बिना थके काम कर सकते हैं और बहुत कम खर्च में बड़ी संख्या में ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। वहीं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अभी इस प्रणाली को पूरी तरह अपनाने पर विचार कर रहे हैं।

बैंकों का मकसद

बताया जा रहा है कि एआई एजेंट के जरिए ग्राहकों से समय रहते संपर्क किया जा सकेगा, जिससे बैंकों की बकाया रकम फंसने का खतरा कम होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार, एक मानव रिकवरी एजेंट हर महीने में लगभग 250 मामले देखता है। वहीं, एआई एजेंट इसके मुकाबले 20 गुना तक ज्यादा कॉल कर सकता है और 40-60 प्रतिशत सस्ता पड़ता है।

ग्राहकों को बरतनी होगी सावधानी

विशेषज्ञों का कहना है कि ग्राहकों के लिए यह नई व्यवस्था सुविधाजनक हो सकती है, लेकिन उन्हें सावधान रहना होगा। अगर किसी को वीडियो कॉल या मैसेज आता है, तो पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि वह कॉल वास्तव में बैंक की ओर से हो, न कि किसी धोखाधड़ी करने वाले की। खासतौर पर खाता नंबर, पासवर्ड या ओटीपी जैसी गोपनीय जानकारी किसी भी हालत में साझा नहीं करनी चाहिए।

ग्राहक इन बातों का रखें ध्यान

- अगर आपको ऐसी वीडियो कॉल या मैसेज आए तो ये जांचें कि कॉल बैंक द्वारा किया गया है या कोई स्कैम है

- आपकी निजी जानकारी जैसे बैंक खाता संख्या या पासवर्ड कभी भी वीडियो कॉल पर साझा न करें।

- किस्त चुकाने में देरी हो रही हो तो समय रहते बैंक से संपर्क करें ताकि समस्या न बढ़े।

Artificial Intelligence Business Latest News Bank
