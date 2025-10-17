Hindustan Hindi News
30% टूटा यह शेयर फिर भी निवेशकों ने की बंपर कमाई, इनसाइडर ट्रेडिंग का है खेल

संक्षेप: इस मामले के केंद्र में भुवन सिंह, अमर जीत सिंह सोरन, अमिता सोरन, अनीता, नरेंद्र कुमार, वीरेंद्र सिंह, बिंदु शर्मा और संजीव कुमार नाम के आठ व्यक्ति थे। इन आठ लोगों में से भुवन सिंह ने अकेले 72 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाए।

Fri, 17 Oct 2025 07:24 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Indian Energy Exchange share: बीते दिनों इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के शेयरों में इंट्रा-डे के दौरान जब 30% की भारी गिरावट आई तो निवेशक हैरान थे। इस दौरान कुछ निवेशकों की चांदी भी थी। जानकारी के मुताबिक इन निवेशकों ने गिरावट से कुछ दिन पहले ही इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पर पुट ऑप्शन खरीदे थे और 173 करोड़ रुपये का भारी मुनाफा कमाया था। हालांकि, इन निवेशकों में से किसी का भी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी CERC में कोई पूर्व ट्रेडिंग हिस्ट्री नहीं था, जिससे तुरंत चिंता की स्थिति पैदा हो गई। इस मामले के केंद्र में भुवन सिंह, अमर जीत सिंह सोरन, अमिता सोरन, अनीता, नरेंद्र कुमार, वीरेंद्र सिंह, बिंदु शर्मा और संजीव कुमार नाम के आठ व्यक्ति थे। इन आठ लोगों में से भुवन सिंह ने अकेले 72 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाए।

कैसे हुआ खुलासा

यह पूरा मामला तब चर्चा में आया जब भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज के शेयरों से जुड़े करोड़ों रुपये के इनसाइडर ट्रेडिंग मामले का खुलासा किया। सेबी की जांच से पता चला है कि केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की बैठकों की गोपनीय जानकारी, विशेष रूप से जुलाई में नीतिगत निर्णयों से संबंधित, लीक कर दी गई थी। इस अहम गैर-सार्वजनिक जानकारी का कथित तौर पर व्यक्तियों द्वारा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के शेयरों में ट्रेडिंग करने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद भारी अवैध मुनाफा हुआ।

क्या है मामला?

भुवन सिंह के पास केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के आंतरिक दस्तावेजों तक पहुंच थी। सेबी ने पाया कि लीक का श्रेय CERC के दो अधिकारियों को जाता है। भुवन के सर्च हिस्ट्री से पता चला कि वह केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के आदेश के प्रभाव, घोषणा से लाभ उठाने की रणनीतियों और अपने खाते में डेरिवेटिव ट्रेडिंग को कैसे सक्षम किया जाए, इस पर रिसर्च कर रहा था। यह भी पाया गया कि भुवन सिंह अंदरूनी जानकारी से मुनाफा कमाने के तरीके गूगल पर खोज रहा था।

अन्य ट्रेडरों में से एक, संजीव कुमार, आदेश के सार्वजनिक होने से ठीक आठ दिन पहले केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग मुख्यालय गया था। उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप पर एक तस्वीर भी भेजी थी जिसमें दिखाया गया था कि वह केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की एक गोपनीय बोर्ड मीटिंग का लाइव स्ट्रीम देख रहा था। जब एनएसई ने संदिग्ध ट्रेडों को चिह्नित किया, तो भुवन सिंह की चैट डिलीट कर दी गईं। लेकिन मैसेज का बैकअप बना रहा। ये सारे सबूत उनके इनसाइडर ट्रेडों से जुड़े थे।

