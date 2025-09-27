IDFC First Bank share trade below 70 rs Motilal oswal target price is here दिग्गज ब्रोकरेज इस सस्ते शेयर पर है न्यूट्रल, 80 रुपये तक भाव जाने का अनुमान, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़IDFC First Bank share trade below 70 rs Motilal oswal target price is here

ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में इस शेयर के न्यूट्रल रेटिंग दी गई है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज (MOFSL) ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर अपनी राय कायम रखते हुए शेयर का लक्ष्य मूल्य 80 रुपये तय किया है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 06:11 PM
IDFC First Bank share price: बीते शुक्रवार को बिकवाली वाले माहौल में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में भी गिरावट आई और इसका भाव 70 रुपये के नीचे आ गया। अब ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में इस शेयर के न्यूट्रल रेटिंग दी गई है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज (MOFSL) ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर अपनी राय कायम रखते हुए शेयर का लक्ष्य मूल्य 80 रुपये तय किया है, जो मौजूदा स्तर से लगभग 16 प्रतिशत की बढ़त को दर्शाता है।

क्या कहना है ब्रोकरेज का

MOFSL के अनुसार, बैंक कई अहम पैमानों पर प्रगति कर रहा है लेकिन निकट भविष्य में कुछ दबाव कमाई की रफ्तार पर असर डाल सकते हैं। तिमाही नतीजों में बैंक ने मजबूत ऋण वृद्धि दर्ज की। FY26 की पहली तिमाही में एडवांसेज सालाना आधार पर 21 प्रतिशत बढ़े। बैंक की रणनीति खुदरा, MSME और सुरक्षित पोर्टफोलियो पर फोकस करने की है जबकि दबावग्रस्त माइक्रोफाइनेंस बुक में कटौती की जा रही है। बैंक ने मध्यम अवधि के लिए लगभग 20 प्रतिशत ऋण वृद्धि का लक्ष्य दोहराया है।

रिटेल डिपॉजिट का हिस्सा अब 80 प्रतिशत

रिपोर्ट के मुताबिक, बैंक के ग्राहक जमा में रिटेल डिपॉजिट का हिस्सा अब 80 प्रतिशत हो गया है, जो मर्जर के समय सिर्फ 27 प्रतिशत था। FY26 की पहली तिमाही में जमा 26 प्रतिशत बढ़े, जबकि CASA जमा 30 प्रतिशत उछले।

CASA अनुपात 48 प्रतिशत पर पहुंच गया। नेट इंटरेस्ट मार्जिन पहली तिमाही में 24 बेसिस प्वाइंट घटकर 5.71 प्रतिशत पर आ गया। दूसरी ओर, क्रेडिट-डिपॉजिट (CD) रेशियो घटकर 93.4 प्रतिशत हो गया, जो दिसंबर 2018 के 137 प्रतिशत के उच्चतम स्तर से काफी नीचे है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025 से 2028 के बीच बैंक का लोन और डिपॉजिट ग्रोथ (CAGR) क्रमशः करीब 20% और 22% रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2027 तक बैंक का लोन बुक 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है।

