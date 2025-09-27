दिग्गज ब्रोकरेज इस सस्ते शेयर पर है न्यूट्रल, 80 रुपये तक भाव जाने का अनुमान

ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में इस शेयर के न्यूट्रल रेटिंग दी गई है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज (MOFSL) ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर अपनी राय कायम रखते हुए शेयर का लक्ष्य मूल्य 80 रुपये तय किया है।

IDFC First Bank share price: बीते शुक्रवार को बिकवाली वाले माहौल में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में भी गिरावट आई और इसका भाव 70 रुपये के नीचे आ गया। अब ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में इस शेयर के न्यूट्रल रेटिंग दी गई है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज (MOFSL) ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर अपनी राय कायम रखते हुए शेयर का लक्ष्य मूल्य 80 रुपये तय किया है, जो मौजूदा स्तर से लगभग 16 प्रतिशत की बढ़त को दर्शाता है।

क्या कहना है ब्रोकरेज का MOFSL के अनुसार, बैंक कई अहम पैमानों पर प्रगति कर रहा है लेकिन निकट भविष्य में कुछ दबाव कमाई की रफ्तार पर असर डाल सकते हैं। तिमाही नतीजों में बैंक ने मजबूत ऋण वृद्धि दर्ज की। FY26 की पहली तिमाही में एडवांसेज सालाना आधार पर 21 प्रतिशत बढ़े। बैंक की रणनीति खुदरा, MSME और सुरक्षित पोर्टफोलियो पर फोकस करने की है जबकि दबावग्रस्त माइक्रोफाइनेंस बुक में कटौती की जा रही है। बैंक ने मध्यम अवधि के लिए लगभग 20 प्रतिशत ऋण वृद्धि का लक्ष्य दोहराया है।

रिटेल डिपॉजिट का हिस्सा अब 80 प्रतिशत रिपोर्ट के मुताबिक, बैंक के ग्राहक जमा में रिटेल डिपॉजिट का हिस्सा अब 80 प्रतिशत हो गया है, जो मर्जर के समय सिर्फ 27 प्रतिशत था। FY26 की पहली तिमाही में जमा 26 प्रतिशत बढ़े, जबकि CASA जमा 30 प्रतिशत उछले।