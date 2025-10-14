Hindustan Hindi News
88 रुपये तक जा सकता है यह शेयर, ब्रोकरेज ने कहा-नए संवत वर्ष के लिए खरीदो

IDFC First Bank share target price: दिवाली के दिन बाजार नियमित कारोबार के लिए बंद रहेगा, लेकिन एक घंटे के लिए एक विशेष कारोबार होगा। एनएसई और बीएसई के मुताबिक बाजार खुलने से पहले का सत्र दोपहर 1:30 बजे से 1:45 बजे तक चलेगा।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 04:17 PM
IDFC First Bank share target price: देश के प्रमुख शेयर बाजार- एनएसई और बीएसई ने दिवाली के त्योहार पर मंगलवार, 21 अक्टूबर को एक विशेष मुहूर्त कारोबार सत्र का आयोजन किया है। इससे पहले घरेलू ब्रोकरेज एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने आगामी संवत वर्ष के लिए दस शेयरों का एक पोर्टफोलियो तैयार किया है, जिनमें भारती एयरटेल, लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शामिल हैं।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर प्राइस

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर ₹88.5 रुपये तक जा सकते हैं। वर्तमान में शेयर की कीमत 72.85 रुपये है। जुलाई 2025 में शेयर की कीमत 78.50 रुपये तक गई थी। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। अप्रैल 2025 में शेयर 52.50 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। बैंक प्रबंधन ने दोहराया है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन दूसरी तिमाही में अपने निचले स्तर पर पहुंच जाएगा। इसने वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के लिए 5.8 प्रतिशत निकास मार्जिन का अनुमान लगाया है।

आने वाले हैं तिमाही नतीजे

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के तिमाही नतीजे इसी सप्ताह आने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को बैंक तिमाही नतीजे जारी कर सकता है। बैंक के शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास जीरो हिस्सेदारी है। कहने का मतलब है कि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 100 फीसदी की होगी। पब्लिक शेयरहोल्डर्स में म्यूचुअल फंड की बात करें तो टाटा म्यूचुअल फंड - टाटा एग्रेसिव हाइब्रिड फंड और बंधन लार्ज और मिड कैप फंड शामिल है।

कब है मुहूर्त कारोबार सत्र?

दिवाली के त्योहार पर मंगलवार, 21 अक्टूबर को एक विशेष मुहूर्त कारोबार सत्र का आयोजन किया जाएगा। यह प्रतीकात्मक कारोबार सत्र दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे के बीच आयोजित किया जाएगा। यह नया सत्र एक नए संवत (विक्रम संवत 2082) का भी प्रतीक है, जो दिवाली से शुरू होता है। ऐसा माना जाता है कि ‘मुहूर्त’ या शुभ समय के दौरान कारोबार करने से हितधारकों के लिए समृद्धि और वित्तीय वृद्धि होती है।

