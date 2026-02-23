Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

20% टूटा शेयर, निवेशकों को एक ही दिन में ₹14438 करोड़ का नुकसान, बैंक में बड़ी गड़बड़ी से हड़कंप

Feb 23, 2026 02:22 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

शुरुआती कारोबार में बैंक के शेयर करीब 20% तक टूटकर 66.85 रुपये पर पहुंच गया, जो मार्च 2020 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। बाद में कुछ रिकवरी जरूर हुई, लेकिन भरोसे को लगा झटका साफ नजर आया।

20% टूटा शेयर, निवेशकों को एक ही दिन में ₹14438 करोड़ का नुकसान, बैंक में बड़ी गड़बड़ी से हड़कंप

IDFC First Bank Share: आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयरधारकों के लिए सोमवार का दिन बेहद भारी रहा। बैंक की चंडीगढ़ शाखा में 590 करोड़ रुपये के कथित फ्रॉड का खुलासा होते ही निवेशकों में हड़कंप मच गया और शेयरों में जोरदार बिकवाली देखने को मिली। एक ही कारोबारी सत्र में बैंक का मार्केट कैप करीब 14,438 करोड़ रुपये घट गया। शुरुआती कारोबार में शेयर करीब 20% तक टूटकर 66.85 रुपये पर पहुंच गया, जो मार्च 2020 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। बाद में कुछ रिकवरी जरूर हुई, लेकिन भरोसे को लगा झटका साफ नजर आया।

क्या है मामला

बैंक ने बताया कि हरियाणा सरकार से जुड़े खातों में कुछ कर्मचारियों ने अनधिकृत लेनदेन किए, जिससे करीब 590 करोड़ रुपये की जमा राशि में गड़बड़ी सामने आई। यह मामला तब सामने आया जब हरियाणा सरकार के एक विभाग ने अपना खाता बंद कर दूसरी बैंक में पैसा ट्रांसफर करने का अनुरोध किया। जांच के दौरान गड़बड़ी पकड़ में आई। बैंक का कहना है कि यह एक अलग-थलग घटना है और इसे कंट्रोल में कर लिया गया है, लेकिन हरियाणा सरकार ने बैंक को सरकारी कामकाज से डी-एम्पैनल कर दिया है, जो भरोसे में आई कमी को दिखाता है।

निवेशकों को झटका

इस गिरावट से बड़े निवेशकों को भी तगड़ा झटका लगा। भारत के राष्ट्रपति के पास बैंक में 7.75% हिस्सेदारी है और शेयर गिरने से उनकी हिस्सेदारी की वैल्यू में 1,100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमी आई। म्यूचुअल फंड्स, जिनकी करीब 10.93% हिस्सेदारी है, उन्हें भी 1,500 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा। वहीं रिटेल निवेशकों, जिनकी करीब 27.9% हिस्सेदारी है, को हजारों करोड़ रुपये का कागजी नुकसान हुआ। साफ है कि इस एक खबर ने छोटे से लेकर बड़े सभी निवेशकों की जेब पर असर डाला।

बैंक ने क्या कहा

बैंक के एमडी और सीईओ V. Vaidyanathan ने निवेशकों के साथ कॉन्कॉल में कहा कि बैंक हर प्रक्रिया की बारीकी से जांच करेगा और अगर कहीं सिस्टम या निगरानी में कमी मिली तो उसे तुरंत सुधारा जाएगा। संदिग्ध कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और स्वतंत्र फॉरेंसिक ऑडिट के लिए KPMG को नियुक्त किया गया है। प्रबंधन का दावा है कि बैंक की कुल बैलेंस शीट मजबूत है और इस घटना का लंबी अवधि में बड़ा असर नहीं पड़ेगा।

ये भी पढ़ें:1 पर 3 शेयर बोनस दे रही कंपनी, साथ ही 2 टुकड़ों में बंटेगा स्टॉक, फोकस में शेयर
ये भी पढ़ें:अगले सप्ताह किस करवट लेगा शेयर बाजार? ये फैक्टर्स करेंगे प्रभावित
ये भी पढ़ें:शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों का बड़ा दांव, खरीद डाले 31815 करोड़ रुपये के शेयर

शेयर बाजार एनालिस्ट की राय

हालांकि, बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल शेयर पर दबाव बना रह सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे मामलों में ग्राहकों का भरोसा सबसे अहम होता है और अगर डिपॉजिटर्स ने पैसा निकालना शुरू किया तो बैंक के लिए चुनौती बढ़ सकती है। लंबी अवधि के निवेशकों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है, जबकि कुछ ट्रेडर्स इसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मौके के रूप में देख रहे हैं। कुल मिलाकर, 590 करोड़ के इस फ्रॉड ने यह साफ कर दिया है कि बैंकिंग सेक्टर में गवर्नेंस और निगरानी कितनी अहम है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

और पढ़ें
Business News Stock Return
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,