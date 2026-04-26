घोटाले के बीच इस बैंक का बढ़ा मुनाफा, सुस्त शेयर लेकिन ₹87 तक जा सकता है भाव
इस तिमाही के दौरान हरियाणा सरकार ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे पैनल से हटा दिया और सभी सरकारी फंड वापस लेने का आदेश दिया। यह कदम फरवरी 2026 में चंडीगढ़ ब्रांच में 590 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आने के बाद उठाया गया।
IDFC First Bank share price: सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को निवेशकों की नजर उन बैंकों के शेयर पर होगी जिनके तिमाही नतीजे वीकेंड में जारी किए गए हैं। इनमें से एक बैंक आईडीएफसी फर्स्ट भी है। मार्च तिमाही के दौरान बैंक में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ था। हालांकि, इसके बावजूद बैंक का मुनाफा बढ़ा है। अब इस बैंक के शेयर की कीमत 70 रुपये से कम है तो ब्रोकरेज की ओर से टारगेट प्राइस 87 रुपये दिया गया है। आइए डिटेल जान लेते हैं।
कैसे रहे तिमाही नतीजे
बैंक ने बताया कि मार्च 2026 में समाप्त चौथी तिमाही के लिए उसके नेट प्रॉफिट में मामूली 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इस अवधि का मुनाफा बढ़कर 319 करोड़ रुपये हो गया है। इस निजी क्षेत्र के बैंक ने एक साल पहले इसी तिमाही में 304 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। इस तिमाही के दौरान बैंक की कुल आय बढ़कर 12,183 करोड़ रुपये हो गई, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 11,308 करोड़ रुपये थी। तिमाही में ब्याज आय बढ़कर 10,553 करोड़ रुपये हो गई, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में यह 9,413 करोड़ रुपये थी। बैंक का ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स रेश्यो थोड़ा बेहतर होकर 1.61 प्रतिशत हो गया। बैंक के नेट NPAs, या बैड लोन में मामूली गिरावट आई है।
इस तिमाही के दौरान हरियाणा सरकार ने बैंक पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे पैनल से हटा दिया और सभी सरकारी फंड वापस लेने का आदेश दिया। राज्य सरकार ने बैंक के साथ सभी तरह के लेन-देन रोक दिए हैं और विभागों को निर्देश दिया है कि वे अपने फंड पब्लिक सेक्टर के बैंकों में ट्रांसफर कर दें। यह कदम फरवरी 2026 में चंडीगढ़ ब्रांच में 590 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आने के बाद उठाया गया। इस पूरे मामले पर बैंक ने बताया कि उसने वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में प्रभावित राशि को पूरी तरह से खर्च के तौर पर दर्ज कर लिया है।
शेयर की कीमत और टारगेट प्राइस
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर की बात करें तो बीते शुक्रवर को 67.23 रुपये पर था। Axis Securities ने इस बैंक के लिए 'बाय' कॉल जारी किया है। ब्रोकरेज ने शेयर के लिए 87 रुपये का टारगेट प्राइस रखा है। बता दें कि 2 जनवरी 2026 को शेयर ने 87 रुपये के स्तर को टच किया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। शेयर के 52 हफ्ते का लो 58 रुपये है। यह भाव इसी साल फरवरी महीने में था।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें