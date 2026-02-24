IDFC First Bank के शेयरों में तेजी, क्या आगे भी जारी रहेगा यह सिलसिला? निवेश से पहले जान लें एक्सपर्ट्स की राय
कल की भारी गिरावट के बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (IDFC First Bank Ltd) आज तेजी देखने को मिली है। यह बैंकिंग स्टॉक आज बीएसई में 69.71 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 1 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 70.84 रुपये के लेवल पर पहुंच गया।
कल की भारी गिरावट के बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (IDFC First Bank Ltd) आज तेजी देखने को मिली है। यह बैंकिंग स्टॉक आज बीएसई में 69.71 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 1 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 70.84 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इस बैंकिंग स्टॉक पर दांव लगाना सही रहेगा या नहीं? आइए जानते हैं एक्सपर्ट्स की क्या राय है?
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के टारगेट प्राइस में ब्रोकरेज हाउस ने कटौती की है। यह कटौती 590 करोड़ रुपये के फ्रॉड केस के सामने आने के बाद की गई है। बता दें, आईडीएफसी बैंक ने दी जानकारी में बताया है कि चंडीगढ़ एक ब्रांच में 590 करोड़ रुपये का फ्रॉड हुआ है। इस फ्रॉड का पता लगने के बाद हरियाणा सरकार ने बैंक के साथ अपने सभी लेन-देन का रोक दिया है।
बैंक के नजरिए से फ्रॉड किया गया अमाउंट कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अक्टूबर से दिसंबर के दौरान उनका कुल नेट प्रॉफिट 503 करोड़ रुपये रहा था।
ब्रोकरेज हाउस ने क्या कहा है?
बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज हाउस Emkay Global ने भारी गिरावट के बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयरों को Add रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट प्राइस में कटौती है। अब इस बैंक का टारगेट प्राइस 95 रुपये से घटाकर 80 रुपये प्रति शेयर कर दिया गया है।
ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में टैक्स भुगतान के पहले प्रॉफिट 56 प्रतिशत घट सकता है। हालांकि, ब्रोकरेज हाउस ने अपनी न्यूट्रल रेटिंग को बरकरार रखा है। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से 80 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया गया है।
शेयरों का ओवरआल प्रदर्शन कैसा?
बीते एक साल में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयरों की कीमतों में 17 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में करीब 11 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। बता दें, 5 साल में बैंक के शेयरों की कीमतों में 10.24 प्रतिशत की तेजी आई है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।