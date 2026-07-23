IDFC फर्स्ट बैंक घोटाला: चंडीगढ़-लुधियाना समेत कई ठिकानों पर CBI की छापेमारी, अहम सबूत बरामद
मुख्य बातें
- IDFC फर्स्ट बैंक से जुड़े कथित 657 करोड़ रुपये के घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बड़ी कार्रवाई की है
- जांच एजेंसी ने चंडीगढ़ और लुधियाना में कई जगहों पर छापेमारी कर अहम दस्तावेज और सबूत बरामद किए हैं
- आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं
IDFC फर्स्ट बैंक से जुड़े कथित 657 करोड़ रुपये के घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने चंडीगढ़ और लुधियाना में कई जगहों पर छापेमारी कर अहम दस्तावेज और सबूत बरामद किए हैं। सीबीआई के मुताबिक, यह मामला चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड (CSCL) और नगर निगम चंडीगढ़ के बैंक खातों से कथित तौर पर 657 करोड़ रुपये के गबन से जुड़ा है। आइए जरा विस्तार से इस मामले को गंभीरता से समझने की कोशिश करते हैं।
5 अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी
न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, जांच के दौरान एजेंसी ने 5 अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की। इनमें संदिग्ध लाभार्थियों के घर, कारोबारी प्रतिष्ठान और इस मामले से जुड़े लोगों के ठिकाने शामिल हैं। जांच एजेंसी ने बताया कि छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और अन्य साक्ष्य मिले हैं, जो मामले की जांच में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ के सेक्टर-32 स्थित शाखा से जुड़ा है। शुरुआत में इस मामले की जांच हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कर रहा था, लेकिन बाद में हरियाणा सरकार के अनुरोध पर यह जांच सीबीआई को सौंप दी गई।
हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन को झटका
सीबीआई के अनुसार, इस कथित घोटाले से हरियाणा सरकार को करीब 504 करोड़ रुपये और चंडीगढ़ प्रशासन को लगभग 153 करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ है।
तीन वरिष्ठ IAS अधिकारी गिरफ्तार
जांच एजेंसी पहले ही इस मामले में कई आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है। इसके अलावा जांच के दौरान तीन वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। अब सीबीआई इस मामले में पैसों के अंतिम लाभार्थियों और पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।