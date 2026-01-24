ड्रोन बनाने वाली कंपनी के शेयर करीब 8% टूटा, तिमाही नतीजों ने दिया झटका, 33.85 करोड़ रुपये रहा घाटा

संक्षेप: Drone Maker: ड्रोन बनाने वाली चर्चित कंपनी आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी (Ideaforge Technology Ltd) के शेयरों में शुक्रवार को करीब 8 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट के पीछे की वजह कंपनी का तिमाही प्रदर्शन है।

Drone Maker: ड्रोन बनाने वाली चर्चित कंपनी आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी (Ideaforge Technology Ltd) के शेयरों में शुक्रवार को करीब 8 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट के पीछे की वजह कंपनी का तिमाही प्रदर्शन है। दिसंबर तिमाही के दौरान कंपनी का कुल घाटा 33.85 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 41 प्रतिशत घट गया है। कंपनी के रेवन्यू में जोरदार बढ़ोतरी के बाद भी घाटा हुआ है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अक्टूबर से दिसंबर 2025 के दौरान आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी का रेवन्यू 31.54 करोड़ रुपेय रहा है। जोकि सालाना आधार पर कंपनी का रेवन्यू 79 प्रतिशत बढ़ा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 17.61 करोड़ रुपये रहा था।

क्यों बढ़ा कंपनी का घाटा घाटा बढ़ने की वज कंपनी के मैटेरियल खर्च बढ़ने की वजह है। आइडिया फोर्ज की बिक्री 76 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, सितंबर तिमाही की तुलना में कंपनी की बिक्री 49 प्रतिशत और सालाना आधार पर 54 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। सितंबर तिमाही में इस कंपनी के पास 164 करोड़ रुपये का काम था। दिसंबर तिमाही में अंत में यह बढ़कर 350.80 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, आइडिया फोर्ज नॉन डिफेंस बिजनेस की तरफ भी अपना फोकस बढ़ा रही है। इसके लिए कंपनी सरकारी संस्थाओं के साथ-साथ प्राइवेट कंपनियों के साथ भी काम कर रही है।

शेयर बाजार में संघर्ष कर रही है ड्रोन कंपनी ड्रोन बनाने वाली कंपनी का शेयर बीएसई में शुक्रवार को गिरावट के साथ 415 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव करीब 8 प्रतिशत की गिरावट के बाद 396.50 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर आ गया। बीते 6 महीने के दौरान इस ड्रोन बनाने वाली कंपनी का शेयर 19 प्रतिशत लुढ़का है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 26 प्रतिशत गिरा है।

दो साल से ड्रोन बनाने वाली कंपनी के शेयरों की कीमतों में 46 प्रतिशत की गिरावट आई है।