Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Ideaforge Technology Ltd share falls nearly 8 percent after q3 result
ड्रोन बनाने वाली कंपनी के शेयर करीब 8% टूटा, तिमाही नतीजों ने दिया झटका, 33.85 करोड़ रुपये रहा घाटा

ड्रोन बनाने वाली कंपनी के शेयर करीब 8% टूटा, तिमाही नतीजों ने दिया झटका, 33.85 करोड़ रुपये रहा घाटा

संक्षेप:

Drone Maker: ड्रोन बनाने वाली चर्चित कंपनी आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी (Ideaforge Technology Ltd) के शेयरों में शुक्रवार को करीब 8 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट के पीछे की वजह कंपनी का तिमाही प्रदर्शन है।

Jan 24, 2026 09:06 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Drone Maker: ड्रोन बनाने वाली चर्चित कंपनी आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी (Ideaforge Technology Ltd) के शेयरों में शुक्रवार को करीब 8 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट के पीछे की वजह कंपनी का तिमाही प्रदर्शन है। दिसंबर तिमाही के दौरान कंपनी का कुल घाटा 33.85 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 41 प्रतिशत घट गया है। कंपनी के रेवन्यू में जोरदार बढ़ोतरी के बाद भी घाटा हुआ है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अक्टूबर से दिसंबर 2025 के दौरान आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी का रेवन्यू 31.54 करोड़ रुपेय रहा है। जोकि सालाना आधार पर कंपनी का रेवन्यू 79 प्रतिशत बढ़ा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 17.61 करोड़ रुपये रहा था।

ये भी पढ़ें:अशीष कचोलिया, मुकुल अग्रवाल और विजय केडिया ने Q3 में इन कंपनियों पर लगाया पैसा

क्यों बढ़ा कंपनी का घाटा

घाटा बढ़ने की वज कंपनी के मैटेरियल खर्च बढ़ने की वजह है। आइडिया फोर्ज की बिक्री 76 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, सितंबर तिमाही की तुलना में कंपनी की बिक्री 49 प्रतिशत और सालाना आधार पर 54 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। सितंबर तिमाही में इस कंपनी के पास 164 करोड़ रुपये का काम था। दिसंबर तिमाही में अंत में यह बढ़कर 350.80 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, आइडिया फोर्ज नॉन डिफेंस बिजनेस की तरफ भी अपना फोकस बढ़ा रही है। इसके लिए कंपनी सरकारी संस्थाओं के साथ-साथ प्राइवेट कंपनियों के साथ भी काम कर रही है।

ये भी पढ़ें:सोमवार को शेयर बाजार में रहेगी छुट्टी, BSE और NSE में नहीं होगा कारोबार

शेयर बाजार में संघर्ष कर रही है ड्रोन कंपनी

ड्रोन बनाने वाली कंपनी का शेयर बीएसई में शुक्रवार को गिरावट के साथ 415 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव करीब 8 प्रतिशत की गिरावट के बाद 396.50 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर आ गया। बीते 6 महीने के दौरान इस ड्रोन बनाने वाली कंपनी का शेयर 19 प्रतिशत लुढ़का है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 26 प्रतिशत गिरा है।

दो साल से ड्रोन बनाने वाली कंपनी के शेयरों की कीमतों में 46 प्रतिशत की गिरावट आई है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Stock Market Update Share Market Business News अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।