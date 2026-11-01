2 और 3 नवंबर को इस बैंक में हड़ताल! ग्राहकों को हो सकती है परेशानी, सिर्फ ये सेवाएं रहेंगी चालू

मुख्य बातें

अगर आपका खाता IDBI बैंक में है, तो 2 और 3 नवंबर 2026 की तारीख आपके लिए महत्वपूर्ण है। बैंक के कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल के कारण इन दो दिनों में ब्रांच जाकर बैंकिंग से जुड़े काम निपटाने वाले ग्राहकों को परेशानी हो सकती है। इसे देखते हुए IDBI बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। बैंक ने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे जरूरी ट्रांजैक्शन और ब्रांच से जुड़े काम पहले ही पूरे कर लें। हालांकि, राहत की बात यह है कि हड़ताल के दौरान UPI, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ATM और CSPs (Customer Service Points) जैसी सुविधाएं चालू रहेंगी। यानी ग्राहकों को सभी बैंकिंग सेवाओं के बंद होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आइए जानते हैं हड़ताल की वजह क्या है और इन दो दिनों में खाताधारकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

IDBI बैंक में 2 और 3 नवंबर को हड़ताल क्यों?

IDBI बैंक को कर्मचारियों की एक एसोसिएशन/यूनियन की ओर से 2 और 3 नवंबर 2026 को हड़ताल का नोटिस मिला है। बैंक ने 31 अक्टूबर को अपने आधिकारिक X हैंडल पर ग्राहकों के लिए एडवाइजरी जारी कर इसकी जानकारी दी। हालांकि, बैंक की ओर से जारी सूचना में हड़ताल की विस्तृत वजह या कर्मचारियों की मांगों का खुलासा नहीं किया गया है। इसलिए हड़ताल को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहे फेक दावों पर भरोसा करने से बचना चाहिए। फिलहाल, ग्राहकों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वे इन तारीखों को ध्यान में रखते हुए अपने बैंकिंग से जुड़े जरूरी काम पहले ही निपटा लें।

क्या 2 और 3 नवंबर को IDBI बैंक की ब्रांच बंद रहेंगी?

हड़ताल के कारण IDBI बैंक की ब्रांच में कामकाज प्रभावित हो सकता है। इसका असर कर्मचारियों की भागीदारी और उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। बैंक की एडवाइजरी में सभी शाखाओं के पूरी तरह बंद रहने की पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे में अगर आपको बैंक जाकर कोई जरूरी काम करना है, तो उसे 2 नवंबर से पहले पूरा कर लेना बेहतर होगा।

खासतौर पर इन कामों के लिए पहले से तैयारी कर लें:

बैंक खाते से जुड़ी शिकायत या समस्या का समाधान।

KYC से जुड़े दस्तावेज जमा करना।

चेक या अन्य जरूरी बैंकिंग दस्तावेज जमा करना।

ऐसा ट्रांजैक्शन जिसके लिए ब्रांच जाना जरूरी है।

बैंक कर्मचारियों की मदद से पूरा होने वाला कोई जरूरी काम।

अगर आपका काम ब्रांच विजिट के बिना हो सकता है, तो बैंक के डिजिटल विकल्पों का इस्तेमाल करें।

हड़ताल के दौरान कौन-कौन सी बैंकिंग सेवाएं चालू रहेंगी?

IDBI बैंक ने साफ किया है कि प्रस्तावित हड़ताल के दौरान उसके डिजिटल बैंकिंग चैनल, ATM और CSPs चालू रहेंगे। इसका मतलब है कि ग्राहक कई जरूरी काम घर बैठे या नजदीकी ATM के जरिए कर सकेंगे।

बैंक के मुताबिक, ये सेवाएं उपलब्ध रहेंगी:

1-UPI से पेमेंट: ग्राहक पात्र UPI ट्रांजैक्शन पहले की तरह कर सकेंगे। ऑनलाइन पेमेंट, दुकानों पर भुगतान और पैसे ट्रांसफर करने के लिए इस सुविधा का इस्तेमाल किया जा सकता है।

2- Go Mobile+ ऐप:- IDBI बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप चालू रहेगा। ग्राहक इसके जरिए उपलब्ध बैंकिंग सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं।

3- इंटरनेट बैंकिंग:- नेट बैंकिंग के जरिए ग्राहक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और अन्य उपलब्ध सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।

4-ATM से कैश निकालना: ग्राहक ATM के जरिए पैसे निकाल सकेंगे। बैंक ने यह भी कहा है कि इस अवधि में दूसरे बैंकों के ATM से कैश निकालने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

5- कस्टूमर सर्विस प्वाइंट्स (CSPs):- बैंक के CSPs भी चालू रहेंगे। ग्राहक वहां उपलब्ध बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं।

दूसरे बैंक के ATM से पैसे निकालने पर नहीं लगेगा चार्ज

IDBI बैंक की एडवाइजरी में ग्राहकों के लिए एक खास राहत भी दी गई है। बैंक ने कहा है कि 2 और 3 नवंबर को प्रस्तावित हड़ताल के दौरान दूसरे बैंकों के ATM से कैश निकालने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसका फायदा उन ग्राहकों को मिल सकता है, जिन्हें इन दो दिनों में नकदी की जरूरत पड़ेगी। हालांकि, ATM में कैश की उपलब्धता और मशीन के काम करने की स्थिति अलग-अलग जगहों पर अलग हो सकती है। इसलिए जरूरी नकदी का इंतजाम पहले से कर लेना बेहतर रहेगा।

IDBI बैंक ग्राहकों को क्या करना चाहिए?

अगर आपका खाता IDBI बैंक में है, तो हड़ताल के दौरान परेशानी से बचने के लिए कुछ जरूरी कदम उठा सकते हैं।

जरूरी काम पहले निपटाएं: 2 और 3 नवंबर को ब्रांच में होने वाले कामों को संभव हो तो 1 नवंबर तक पूरा कर लें।



2 और 3 नवंबर को ब्रांच में होने वाले कामों को संभव हो तो 1 नवंबर तक पूरा कर लें। मोबाइल बैंकिंग चेक करें: Go Mobile+ ऐप में लॉगिन करके देख लें कि आपकी डिजिटल बैंकिंग सेवा ठीक से काम कर रही है।



Go Mobile+ ऐप में लॉगिन करके देख लें कि आपकी डिजिटल बैंकिंग सेवा ठीक से काम कर रही है। नेट बैंकिंग एक्टिव रखें: जरूरत पड़ने पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा तैयार रखें।



जरूरत पड़ने पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा तैयार रखें। जरूरत के हिसाब से कैश रखें: अगर आपको नकदी की जरूरत पड़ सकती है, तो पहले ही ATM से पैसे निकाल लें।



अगर आपको नकदी की जरूरत पड़ सकती है, तो पहले ही ATM से पैसे निकाल लें। आधिकारिक अपडेट पर नजर रखें: बैंक की वेबसाइट और आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से मिलने वाली जानकारी पर ही भरोसा करें।

क्या पूरी तरह बंद हो जाएंगी IDBI बैंक की सेवाएं?

फिलहाल ऐसा नहीं होगा। प्रस्तावित हड़ताल का मतलब यह नहीं है कि IDBI बैंक की सभी सेवाएं बंद हो जाएंगी। बैंक की जानकारी के मुताबिक, UPI, Go Mobile+, इंटरनेट बैंकिंग, ATM और CSPs काम करते रहेंगे। हालांकि, ब्रांच में कर्मचारियों की भागीदारी के आधार पर कामकाज प्रभावित हो सकता है। इसलिए ग्राहकों को सलाह है कि वे जरूरी ब्रांच ट्रांजैक्शन पहले ही पूरे कर लें।