₹52,000 करोड़ में दूसरा खरीदार मिलना मुश्किल… IDBI बैंक की हिस्सेदारी बेचने पर बड़ा बयान

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IDBI Bank Stake Sale: IDBI बैंक की हिस्सेदारी बिक्री को लेकर सरकार की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। DIPAM सचिव अरुणिश चावला ने कहा है कि 52,000 करोड़ रुपये की कीमत पर इस सौदे के लिए कोई दूसरा खरीदार मिलना बेहद मुश्किल है। ऐसे में सरकार ने पहले से चल रही बिक्री प्रक्रिया को रद्द करने के बजाय बोली लगाने वाली कंपनियों को एक बार फिर बेहतर ऑफर देने का मौका दिया। सरकार का मकसद इस सौदे से ज्यादा से ज्यादा रकम हासिल करना है। अब सवाल यह है कि आखिर सरकार ने बिक्री प्रक्रिया को जारी रखने का फैसला क्यों किया और यह डील कब तक पूरी होगी? आइए जानते हैं डिटेल में…

क्या है डिटेल CNBC-TV18 को दिए इंटरव्यू में चावला ने कहा कि सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की संयुक्त हिस्सेदारी के लिए 52,000 करोड़ रुपये देने को तैयार कोई नया खरीदार मिलना बेहद मुश्किल है। उन्होंने इसे 'बहुत, बहुत कम संभावना' वाला मामला बताया। चावला के मुताबिक, सरकार के सामने तीन विकल्प थे। पहला, पहले से चल रही बोली प्रक्रिया को रद्द करना, दूसरा, पहले से मिले ऑफर को स्वीकार करना और तीसरा, बोली लगाने वालों को बेहतर ऑफर देने का एक और मौका देना। आखिरकार, सरकार ने तीसरा विकल्प चुना, ताकि IDBI बैंक की हिस्सेदारी बिक्री से ज्यादा से ज्यादा रकम मिल सके।

सरकार का बेहतर ऑफर मांगने का फैसला DIPAM सचिव ने बताया कि दूसरे दौर की बोली पहले दौर से अलग थी, क्योंकि इस बार सभी बोली लगाने वाली कंपनियों को पहले से पता था कि शुरुआती प्रक्रिया में कितनी कीमत सामने आई थी। उन्होंने कहा कि सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया सामान्य नीलामी जैसी नहीं होती, जिसमें रिजर्व प्राइस से कम बोली लगाने पर ऑफर अपने आप खारिज हो जाए। इसके लिए उन्होंने पारादीप फॉस्फेट्स के निजीकरण का उदाहरण दिया। इस मामले में रिजर्व प्राइस से 15% कम का ऑफर मिलने के बावजूद उसे स्वीकार किया गया था। चावला के मुताबिक, IDBI बैंक के लिए मिला नया ऑफर कंपनी की उचित कीमत के आकलन से भी ज्यादा था। इस वजह से विनिवेश से जुड़े सचिवों के मुख्य समूह (CGD) ने सर्वसम्मति से बेहतर ऑफर को उचित माना।

कैसे बढ़ी बोली की रकम IDBI बैंक की हिस्सेदारी बिक्री में सरकार ने बोली लगाने वाली कंपनियों को 627 करोड़ रुपये तक की इनकम टैक्स से जुड़ी सुरक्षा यानी टैक्स इंडेम्निटी देने का फैसला किया था। DIPAM सचिव के मुताबिक, इस फैसले से बोली की रकम में 3,917 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ। सरकार ने यह फैसला इस आधार पर लिया कि पूरे सौदे से सरकार और LIC को कुल मिलाकर कितना वित्तीय फायदा होगा। उन्होंने साफ किया कि इस पूरी प्रक्रिया में बैंक की रिजर्व प्राइस को न तो बदला गया और न ही दोबारा तय किया गया।