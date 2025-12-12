Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़idbi bank shares surged following the news reaching an intraday high of rs 98 60
इस खबर के बाद IDBI बैंक के शेयरों में उछाल, 98.60 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंचे

इस खबर के बाद IDBI बैंक के शेयरों में उछाल, 98.60 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंचे

संक्षेप:

भारत सरकार और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) मिलकर IDBI Bank में 60.72% हिस्सेदारी बेच रहे हैं। मौजूदा बाजार मूल्यांकन के आधार पर इस हिस्सेदारी का अनुमानित मूल्य लगभग 7 अरब डॉलर है।

Dec 12, 2025 11:38 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share

IDBI Bank के शेयरों में शुक्रवार, 12 दिसंबर को बीएसई पर 3.6% की तेजी दर्ज करते हुए, यह 98.60 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंच गए। यह उछाल इस खबर के बाद आया कि फेयरफैक्स फाइनेंशियल और कोटक महिंद्रा बैंक बैंक में नियंत्रण हिस्सेदारी हासिल करने के प्रमुख दावेदार के रूप में उभरे हैं और दिसंबर के अंत तक वित्तीय बोलियां आने की उम्मीद है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बिकने वाली हिस्सेदारी और मूल्यांकन

भारत सरकार और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) मिलकर IDBI Bank में 60.72% हिस्सेदारी बेच रहे हैं। मौजूदा बाजार मूल्यांकन के आधार पर इस हिस्सेदारी का अनुमानित मूल्य लगभग 7 अरब डॉलर है।

गुरुवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर बैंक के शेयर 95 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए थे, जिससे बैंक का मार्केट कैप लगभग 1.02 लाख करोड़ रुपये हो गया। सरकार ने तीन साल पहले अपनी हिस्सेदारी बेचने के इरादे की घोषणा की थी, तब से इस स्टॉक ने अपना मूल्य तीन गुना कर लिया है।

संभावित खरीदारों की योजना

टोरंटो स्थित फेयरफैक्स फाइनेंशियल, जिसकी स्थापना भारतीय-कनाडाई अरबपति प्रेम वत्सा ने की है, बैंक के मौजूदा बाजार मूल्य के अनुरूप पूरी नकद बोली लगाने पर विचार कर रहा है। फेयरफैक्स पहले से ही CSB Bank में नियंत्रण हिस्सेदारी रखता है और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा इस प्रक्रिया के लिए "उपयुक्त और समुचित" बोलदाता के रूप में मंजूरी प्राप्त कर चुका है।

दूसरे शॉर्टलिस्ट बोलदाता, कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में कहा जा रहा है कि वह नकद और स्टॉक ऑफर पर विचार कर रहा है और उसे भी RBI से समान ढांचे के तहत मंजूरी मिल गई है। दोनों कंपनियां लगभग दो साल पहले रुचि के अभिव्यक्ति पत्र जमा करने वाले प्रारंभिक समूह का हिस्सा थीं।

बिक्री प्रक्रिया का समय और अन्य डिटेल्स

पहले की ईटी रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि अंतिम बोली की समयसीमा जनवरी की शुरुआत तक बढ़ सकती है। सरकार वित्तीय बोलियां मिलने के बाद, लेकिन उन्हें खोलने से पहले, हिस्सेदारी के लिए एक गोपनीय आरक्षित मूल्य तय करेगी। ड्यू डिलिजेंस पूरी हो चुकी है और संभावित बोलदाताओं के साथ एक मसौदा शेयर खरीद समझौता साझा किया गया है।

अन्य रुचि रखने वालों की स्थिति

इस बीच, एमिरेट्स एनबीडी, जिसने पहले इस हिस्सेदारी की बिक्री में रुचि दिखाई थी, हाल ही में आरबीएल बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने के अपने समझौते के बाद अंतिम दौर में भागीदारी का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।