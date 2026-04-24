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बैंक को बेचने पर वित्त मंत्री का बड़ा बयान, ₹72 वाले शेयर ने लगाई 8% की छलांग

Apr 24, 2026 02:05 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार बैंक की विनिवेश प्रक्रिया को जारी रखेगी। इस खबर के बीच BSE पर बैंक के शेयर दिन के निचले स्तर ₹72.37 से करीब 8% बढ़कर ₹79.98 के इंट्राडे हाई पर पहुंच गए।

बैंक को बेचने पर वित्त मंत्री का बड़ा बयान, ₹72 वाले शेयर ने लगाई 8% की छलांग

IDBI Bank share price: शेयर बाजार में मचे हाहाकार के बीच शुक्रवार (24 अप्रैल) को IDBI बैंक के शेयरों को खरीदने की लूट सी मच गई। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यह शेयर इंट्रा-डे में करीब 8 पर्सेंट चढ़ गया। शेयर को लेकर निवेशकों में उत्साह की वजह केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक बयान है।

क्या कहा वित्त मंत्री ने?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार बैंक की विनिवेश प्रक्रिया को जारी रखेगी। महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में बोलते हुए सीतारमण ने कहा कि IDBI बैंक में हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया जारी रहेगी, जो नीतिगत निरंतरता का संकेत है। वित्त मंत्री का ये बयान IDBI बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया के भविष्य को लेकर बनी अनिश्चितता के बाद सामने आईं।

शेयर का परफॉर्मेंस

BSE पर बैंक के शेयर दिन के निचले स्तर ₹72.37 से करीब 8% बढ़कर ₹79.98 के इंट्राडे हाई पर पहुंच गए। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 118.45 रुपये और 52 हफ्ते का लो 61.05 रुपये है। शेयर के ये दोनों भाव साल 2026 में ही रहे।

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क्या है सरकार का प्लान?

IDBI बैंक में सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) मिलकर 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए अक्टूबर, 2022 में रुचि पत्र (ईओआई) आमंत्रित किए गए थे। वहीं छह फरवरी को वित्तीय बोलियां प्राप्त हुईं। इसके बाद सरकार ने रणनीतिक बिक्री के लिए रिजर्व प्राइस तय किया लेकिन प्राप्त वित्तीय बोलियां वित्त मंत्रालय के सचिवों की अध्यक्षता वाले अंतर-मंत्रालयी विनिवेश समूह द्वारा तय रिजर्व प्राइस से कम रहीं। इस कारण बैंक की बिक्री की प्रक्रिया अस्थायी रूप से अटक गई। बता दें कि प्रेम वत्स के नेतृत्व वाली फेयरफैक्स और एमिरेट्स एनबीडी ने आईडीबीआई बैंक की रणनीतिक बिक्री के लिए बोलियां लगाई हैं।

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फिलहाल सरकार और एलआईसी की IDBI बैंक में 94.71 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इसमें सरकार की 45.48 प्रतिशत तथा एलआईसी की 49.24 प्रतिशत हिस्सेदारी है। सरकार की 30.48 प्रतिशत और एलआईसी की 30.24 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना है।

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केंद्र सरकार ने जनवरी 2023 में कहा था कि उसे कई प्रारंभिक बोलियां मिली हैं। इसके बाद इन बोलियों को गृह मंत्रालय (एमएचए) से सुरक्षा मंजूरी और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से फिट एंड प्रॉपर आकलन के लिए भेजा गया। दोनों मंजूरियां मिलने के बाद चयनित बोलीदाताओं ने बैंक की सभी प्रक्रिया पूरी की और सरकार ने जनवरी में वित्तीय बोलियां आमंत्रित कीं। फरवरी में सरकार ने घोषणा की थी कि उसे आईडीबीआई बैंक के लिए वित्तीय बोलियां प्राप्त हुई हैं। इसके बाद मीडिया रिपोर्ट में विनिवेश प्रक्रिया रद्द करने की भी खबरें आईं। वित्त मंत्री के बयान के बाद अब एक बार फिर से इस बैंक के विनिवेश प्रक्रिया के शुरू होने की उम्मीद है।

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लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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