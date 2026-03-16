बाजार खुलते ही धड़ाम हुआ यह बैंक शेयर, हिस्सा बेचने का प्लान कैंसल करेगी सरकार
आईडीबीआई बैंक के शेयर सोमवार को 15% से अधिक की गिरावट के साथ 77.30 रुपये पर पहुंच गए हैं। बैंक के शेयरों में यह गिरावट उन रिपोर्ट्स के बाद आई है, जिनमें कहा गया है कि सरकार बैंक के मौजूदा स्ट्रैटेजिक सेल प्रोसेस को कैंसल कर सकती है।
आईडीबीआई बैंक के शेयर सोमवार को बाजार खुलते ही धड़ाम हो गए हैं। आईडीबीआई बैंक के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 15 पर्सेंट से अधिक की गिरावट के साथ 77.30 रुपये पर पहुंच गए हैं। बैंक के शेयरों में यह तेज गिरावट उन रिपोर्ट्स के बाद आई है, जिनमें कहा गया है कि सरकार आईडीबीआई बैंक के मौजूदा स्ट्रैटेजिक सेल प्रोसेस (रणनीतिक हिस्सेदारी बेचने से जुड़ी मौजूदा प्रक्रिया) को कैंसल कर सकती है। पिछले 5 दिन में आईडीबीआई बैंक के शेयरों में 22 पर्सेंट की गिरावट आई है। वहीं, पिछले एक महीने में बैंक के शेयर 30 पर्सेंट से ज्यादा लुढ़क गए हैं।
नियंत्रण हिस्सेदारी बेचने से जुड़ी बोलियां कैंसल कर सकती है सरकार
ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार आईडीबीआई बैंक में अपनी नियंत्रण हिस्सेदारी बेचने के लिए मिली बोलियां (बिड्स) कैंसल कर सकती है, क्योंकि ट्रांजैक्शन के लिए ऑफर्स रिजर्व प्राइस से भी नीचे रहे हैं। यह डिवेलपमेंट मौजूदा सेल प्रोसेस को प्रभावी रूप से ठप कर देगा। हिस्सेदारी खरीदने के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए बिडर्स में से फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स और एमिरेट्स NBD ने 6 फरवरी को फाइनेंशियल बिड्स सबमिट की थीं। कोटक महिंद्रा बैंक भी शॉर्टलिस्ट किए गए बिडर्स में था, लेकिन बैंक ने बाद में संकेत दिया कि वह फाइनेंशियल बिडिंग प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेगा।
IDBI Bank में अभी सरकार की हिस्सेदारी 45.48%
आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) में फिलहाल केंद्र सरकार की 45.48 पर्सेंट हिस्सेदारी है। वहीं, बैंक में देश की दिग्गज बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) की 42 पर्सेंट हिस्सेदारी है। सरकार की आईडीबीआई बैंक में संयुक्त रूप से 60.7 पर्सेंट हिस्सेदारी बेचने की योजना थी, जिसमें से 30.48 पर्सेंट हिस्सेदारी सरकार की और 30.24 पर्सेंट स्टेक LIC का है। इतनी हिस्सेदारी बेचने के बाद आईडीबीआई बैंक में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 15 पर्सेंट बचती, जबकि LIC की हिस्सेदारी 19 पर्सेंट रहती। आईडीबीआई बैंक के विनिवेश की प्रक्रिया 7 जनवरी 2023 से चल रही है, उस समय डिपार्टमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (DIPAM) को संभावित बिडर्स से कई एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट मिले थे।
5 साल में 100% से ज्यादा उछल गए हैं आईडीबीआई बैंक के शेयर
आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) के शेयर पिछले पांच साल में 108 पर्सेंट चढ़ गए हैं।आईडीबीआई बैंक के शेयर 19 मार्च 2021 को 37.35 रुपये पर थे। बैंक के शेयर 16 मार्च 2026 को 77.30 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले चार साल में बैंक के शेयरों में करीब 82 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। तीन साल में आईडीबीआई बैंक के शेयर 67 पर्सेंट उछल गए हैं। आईडीबीआई बैंक के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 118.45 रुपये है। वहीं, बैंक के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 72.04 रुपये है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह स्टॉक मार्केट, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें