92 रुपये के शेयर वाले बैंक का डबल हुआ मुनाफा, ₹1699 करोड़ IPO से हुई कमाई
संक्षेप: आईडीबीआई बैंक ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट लगभग दोगुना हो गया। बैंक को मुनाफे में लगभग ₹1,699 करोड़ आईपीओ के माध्यम से नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड में 11.11% हिस्सेदारी की बिक्री से आया।
सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और आईडीबीआई बैंक ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। बैंक का नेट प्रॉफिट लगभग दोगुना हो गया। सितंबर तिमाही नतीजों से पहले शुक्रवार को आईडीबीआई बैंक के शेयर 91.78 रुपये पर बंद हुए थे। अब सोमवार को बैंक के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी।
प्रॉफिट में 98% उछाल
बैंक का साल-दर-साल बैंक का प्रॉफिट 98% बढ़कर ₹3,627 करोड़ पर पहुंच गया। बैंक को मुनाफे में लगभग ₹1699 करोड़ आईपीओ के माध्यम से नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) में 11.11% हिस्सेदारी की बिक्री से आया। चालू खाता, बचत खाता (कासा) अनुपात के आधार पर कम लागत वाली जमा राशि 1.39 लाख करोड़ रुपये रही, जो कुल जमा का लगभग 45.8% है, जो पिछले वर्ष इसी समय के 48.1% से काफी कम है।
पीएनबी के तिमाही के नतीजे
वित्त वर्ष 2025-26 की जुलाई-सितंबर तिमाही में सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) का प्रॉफिट 14 प्रतिशत बढ़कर 4,904 करोड़ रुपये हो गया। बैंक ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में उसे 4,303 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में बैंक को 7,227 करोड़ रुपये का परिचालन लाभ हुआ, जबकि अप्रैल से सितंबर (पहली छमाही) में यह लाभ 14,308 करोड़ रुपये रहा। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में बैंक की कुल आय 36,214 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2025- 26 की पहली छमाही में 73,445 करोड़ रुपये रही, जो कि सालाना आधार पर क्रमशः 5.1 प्रतिशत और 10.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।
बैंक की शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में 21,047 करोड़ रुपये हो गई, जो वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में 20,993 करोड़ रुपये थी जो सालाना आधार पर 0.26 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। ग्रॉस एनपीए अनुपात चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 3.45 प्रतिशत हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 4.48 प्रतिशत था।बीते शुक्रवार को पीएनबी बैंक के शेयर 2.02% टूटकर 113.75 रुपये पर बंद हुए।