Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़IDBI Bank Privatisation govt likely to soon invite bids for stake sale share surges 8 percent today
बिक रही यह सरकारी बैंक, सरकार की बड़ी तैयारी! 31 अक्टूबर को अहम बैठक, रॉकेट बना शेयर

बिक रही यह सरकारी बैंक, सरकार की बड़ी तैयारी! 31 अक्टूबर को अहम बैठक, रॉकेट बना शेयर

संक्षेप: बैंक का स्टॉक 8% तक बढ़कर ₹104.15 के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया था। यह तेजी तब आई जब एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि सरकार जल्द ही में इस सरकारी बैंक में हिस्सेदारी बेचने के लिए बोली आमंत्रित करेगी। इसकी तैयारी की जा रही है। 

Tue, 28 Oct 2025 05:15 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

IDBI Bank Privatisation Latest News: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) के शेयरों में सोमवार, 28 अक्टूबर को तेज उछाल देखने को मिली। बैंक का स्टॉक 8% तक बढ़कर ₹104.15 के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया था। यह तेजी तब आई जब एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि सरकार जल्द ही में इस सरकारी बैंक में हिस्सेदारी बेचने के लिए बोली आमंत्रित करेगी। इसकी तैयारी की जा रही है।

तय होंगे बोलियों के नियम

मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) और वित्तीय सेवाएं विभाग (DFS) के अधिकारी 31 अक्टूबर को बैठक करेंगे। इस बैठक में बोली प्रक्रिया को अंतिम रूप देने और शेयर खरीद समझौता (SPA) को मंजूरी देने पर फैसला लिया जाएगा।

क्या है शेयर खरीद समझौता

बता दें कि शेयर खरीद समझौता यानी SPA एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज होता है, जिसमें खरीदार की जिम्मेदारियां, मैनेजमेंट कंट्रोल का हस्तांतरण और बिक्री के बाद की शर्तें स्पष्ट की जाती हैं। इस बैठक में SPA के अंतिम ड्राफ्ट को मंजूरी देने और शॉर्टलिस्टेड निवेशकों से वित्तीय बोलियां आमंत्रित करने की समयसीमा तय किए जाने की संभावना है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया, 'अधिकांश प्रारंभिक काम पूरे हो चुके हैं। इस महीने के अंत में होने वाली बैठक से बाकी औपचारिकताएं पूरी होंगी ताकि वित्तीय बोलियां बिना किसी देरी के आमंत्रित की जा सकें।' उन्होंने यह भी कहा कि यह बैठक आईडीबीआई बैंक के निजीकरण प्रक्रिया को अंतिम चरण में ले जाएगी।

IDBI Bank में सरकार और LIC की हिस्सेदारी

वर्तमान में केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के पास कुल 94.71% हिस्सेदारी है। सरकार की योजना है कि इसमें से 60.72% हिस्सेदारी एक रणनीतिक निवेशक को बेच दी जाए, और प्रबंधन नियंत्रण भी उसे सौंप दिया जाए। बता दें कि आईडीबीआई बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया 2021 से जारी है। अब SPA को मंजूरी और बोली आमंत्रण इस लंबे इंतजार के अंतिम चरण को दर्शाते हैं।

शेयरों में जबरदस्त ट्रेडिंग, 10 गुना बढ़ा वॉल्यूम

28 अक्टूबर को दोपहर 1:50 बजे, IDBI Bank के शेयर NSE पर ₹103 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे, जो 7.5% की बढ़त दर्शाता है। इस दौरान ट्रेडिंग वॉल्यूम 6.7 करोड़ शेयरों तक पहुंच गया। यह 30 दिन के औसत से 10 गुना ज्यादा है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।