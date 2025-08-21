बिक रहा है यह बैंक, सरकार बेच रही हिस्सेदारी, शेयर खरीदने की लूट, ₹99 पर आया भाव

सरकार ने चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी सहित सरकारी स्वामित्व वाली बीमा कंपनियों में बिक्री प्रस्ताव (ओएफएस) के माध्यम से हिस्सेदारी कम करने की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि सरकार इस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचकर इसे प्राइवेट निवेशकों के लिए खोलना चाहती है।

IDBI Bank share: आईडीबीआई बैंक के शेयरों में आज गुरुवार, 21 अगस्त 2025 को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। बैंक के शेयर आज 9 पर्सेंट से अधिक चढ़कर 99.08 रुपये पर पहुंच गए थे। शेयरों में इस तेजी के पीछे एक खबर है। दरअसल, सरकार की ओर से बैंक में हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया की देखरेख कर रहे DIPAM के सचिव अरुणीश चावला ने बताया कि योग्य खरीदारों द्वारा की जा रही ड्यू डिलिजेंस (यानी कंपनी की पूरी जांच-पड़ताल) लगभग पूरी हो चुकी है। उन्होंने संकेत दिया कि अगला कदम यानी RFP (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल) इस वित्त वर्ष के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। इस खबर के बाद निवेशकों का भरोसा बढ़ा और शेयरों में तेजी देखी गई।

सरकार और एलआईसी की है बड़ी हिस्सेदारी आईडीबीआई बैंक की रणनीतिक बिक्री, जिसमें सरकार और एलआईसी की संयुक्त रूप से 94% से अधिक हिस्सेदारी है, को सरकार के निजीकरण कार्यक्रम के लिए एक परीक्षण के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि केंद्र के पास वर्तमान में आईडीबीआई बैंक में 45.48% और एलआईसी के पास 49.24% हिस्सेदारी है। खरीदार बैंक में बहुलांश हिस्सेदारी हासिल करेगा, जिसमें सरकार अपनी 30.48% हिस्सेदारी और एलआईसी 30.24% हिस्सेदारी बेचेगी। कुल मिलाकर आईडीबीआई बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी का 60.72% हिस्सा होगा, साथ ही प्रबंधन नियंत्रण भी खरीदार को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।