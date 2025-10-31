इस सस्ते शेयर ने दिया 52 हफ्ते का बेस्ट परफॉर्मेंस, LIC और सरकार का है बड़ा दांव

Hindustan Hindi News
संक्षेप: शुक्रवार को IDBI बैंक के शेयरों में 9 प्रतिशत की तेजी आई और यह 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर ₹106.99 पर पहुंच गया। इसी के साथ बैंक के शेयर ने 30 जून, 2025 को छुए गए अपने पिछले उच्चतम स्तर ₹106.34 को पार कर लिया।

Fri, 31 Oct 2025 03:09 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
IDBI Bank share: बाजार की बिकवाली के बीच शुक्रवार को आईडीबीआई बैंक के शेयरों में 9 प्रतिशत की तेजी आई और यह 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर ₹106.99 पर पहुंच गया। इसी के साथ बैंक के शेयर ने 30 जून, 2025 को छुए गए अपने पिछले उच्चतम स्तर ₹106.34 को पार कर लिया। शेयर में यह तेजी बैंक के विनिवेश से जुड़ी खबर की वजह से आई है।

क्या है खबर?

केंद्र सरकार आईडीबीआई बैंक के विनिवेश के लिए वित्तीय बोलियां आमंत्रित कर सकती है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, आईडीबीआई बैंक के लिए वित्तीय बोलियां अक्टूबर 2025 तक पूरी होने की उम्मीद है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, रणनीतिक बिक्री से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए 7 जुलाई को एक अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) की बैठक हुई, जिसमें शेयर खरीद समझौते (एसपीए) को अंतिम रूप देना भी शामिल है।

सरकार जल्द ही आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी बिक्री के लिए वित्तीय बोलियां आमंत्रित करेगी। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) और वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सचिवों वाली एक बैठक आज यानी 31 अक्टूबर को होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस बैठक में चुने गए निवेशकों से वित्तीय बोलियां आमंत्रित करने की समय-सीमा तय होने की उम्मीद है।

किसकी कितनी हिस्सेदारी?

बता दें कि एलआईसी और भारत सरकार के पास आईडीबीआई बैंक में 94.71 प्रतिशत हिस्सेदारी है। 30 सितंबर, 2025 तक भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) (49.24 प्रतिशत) और भारत सरकार (45.48 प्रतिशत) के पास आईडीबीआई बैंक में कुल मिलाकर 94.71 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

अब उन्होंने बैंक में प्रबंधन नियंत्रण सौंपने के इरादे से रणनीतिक हिस्सेदारी बिक्री के माध्यम से बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने की अपनी मंशा व्यक्त की है। भारत सरकार ने दीपम के माध्यम से अक्टूबर 2022 में संभावित निवेशकों से रुचि पत्र आमंत्रित किए थे। हालांकि, बैंक में अपनी-अपनी हिस्सेदारी कम करने की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है लेकिन नए हितधारकों के चयन और अंतिम रूप से अंतिम रूप दिए जाने का अभी भी इंतजार है।

