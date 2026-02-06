IDBI बैंक की बिक्री को सरकार ने बढ़ाए कदम, डिमांड में है शेयर
DIPAM ने कहा कि IDBI बैंक के रणनीतिक विनिवेश के लिए फाइनेंशियल बोलियां मिल गई हैं और तय प्रक्रिया के अनुसार उनका मूल्यांकन किया जाएगा। केंद्र और भारतीय जीवन बीमा निगम मिलकर IDBI बैंक में 95 प्रतिशत हिस्सेदारी रखते हैं, जिसमें से 60.72 प्रतिशत बिक्री के लिए उपलब्ध है।
IDBI Bank divestment: प्राइवेट सेक्टर के IDBI बैंक की विनिवेश प्रक्रिया तेज हो गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) ने शुक्रवार को कहा कि IDBI बैंक के रणनीतिक विनिवेश के लिए फाइनेंशियल बोलियां मिल गई हैं और तय प्रक्रिया के अनुसार उनका मूल्यांकन किया जाएगा। यह इस बात का संकेत है कि सरकार की इस बैंक में अपनी ज्यादातर हिस्सेदारी बेचने की योजना में प्रगति हो रही है। बता दें कि केंद्र और भारतीय जीवन बीमा निगम मिलकर IDBI बैंक में 95 प्रतिशत हिस्सेदारी रखते हैं, जिसमें से 60.72 प्रतिशत बिक्री के लिए उपलब्ध है।
सरकार का विनिवेश लक्ष्य
यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यूनियन बजट 2026-27 में विविध पूंजी प्राप्तियों के तहत विनिवेश लक्ष्य लगभग 80,000 करोड़ रुपये तय किया गया है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) में शेयरों की बिक्री और संपत्ति मुद्रीकरण शामिल है। यह तब हुआ जब सरकार FY26 में लगभग 47,000 करोड़ रुपये के अपने बजटीय विनिवेश लक्ष्य से पीछे रह गई और संशोधित अनुमानों में इसे तेजी से घटाकर 33,837 करोड़ रुपये कर दिया।
बैंक के तिमाही नतीजे
दिसंबर 2025 को समाप्त चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में आईडीबीआई बैंक का मुनाफा लगभग स्थिर रहा। बैंक ने बताया कि इस दौरान उसने 1,935 करोड़ रुपये का मुनाफा अर्जित किया है और पिछले साल की समान अवधि में 1,908 करोड़ रुपये मुनाफा दर्ज किया था। तिमाही में बैंक की कुल आय घटकर 8,282 करोड़ रुपये रह गई, जो पिछले साल इसी अवधि में 8,565 करोड़ रुपये थी। वहीं, बैंक की ब्याज आय भी पिछले साल के 7,816 करोड़ रुपये से कम होकर 7,074 करोड़ रुपये पर आ गई।
बैंक के शेयर की कीमत
सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को बैंक के शेयर की बात करें तो 3.86% बढ़कर 106.92 रुपये पर बंद हुआ। शेयर का ट्रेडिंग रेंज 107.50 रुपये से 102.95 रुपये के बीच है। जनवरी 2026 में शेयर 118.45 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। मार्च 2025 में शेयर 66.14 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है।