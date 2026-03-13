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IDBI बैंक की बिक्री में फिर फंसा पेच, केंद्र सरकार रद्द कर सकती है डील

Mar 13, 2026 10:58 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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सरकारी स्वामित्व वाले आईडीबीआई बैंक की बिक्री प्रक्रिया अधर में लटक सकती है। सरकार ने अक्टूबर, 2022 में एलआईसी के साथ मिलकर आईडीबीआई बैंक में कुल 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचकर इसके निजीकरण के लिए अभिरुचि पत्र (ईओआई) आमंत्रित किए थे।

IDBI बैंक की बिक्री में फिर फंसा पेच, केंद्र सरकार रद्द कर सकती है डील

सरकारी स्वामित्व वाले आईडीबीआई बैंक की बिक्री प्रक्रिया अधर में लटक सकती है। दरअसल, मीडिया रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि बैंक में मेजर स्टेक के लिए प्राप्त बोलियों को रद्द किया जा सकता है। ये बोलियां डील के लिए निर्धारित रिजर्व प्राइस से कम हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि हिस्सेदारी बिक्री के लिए निर्धारित रिजर्व प्राइस बहुत अधिक माना गया था और यह बैंक के प्राइस-टू-बुक रेश्यो के अनुरूप नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि शेयर में अपेक्षाकृत कम फ्री फ्लोट ने भी शेयर की कीमत में उतार-चढ़ाव को प्रभावित किया है, जिससे विनिवेश के लिए उपयोग किए जाने वाले वैल्युएशन मानदंड में दिक्कत आ गई है। सरकार ने अभी तक इस घटनाक्रम की औपचारिक पुष्टि नहीं की है।

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तीन साल तक अटकी रही प्रक्रिया

आईडीबीआई बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से लटकी हुई है। सरकार ने अक्टूबर, 2022 में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ मिलकर आईडीबीआई बैंक में कुल 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचकर इसके निजीकरण के लिए अभिरुचि पत्र (ईओआई) आमंत्रित किए थे। इसमें केंद्र सरकार की 30.48 प्रतिशत और एलआईसी की 30.24 प्रतिशत हिस्सेदारी शामिल है। इसके बाद विभाग ने जनवरी, 2023 में कहा था कि उसे आईडीबीआई बैंक के लिए कई ईओआई मिले हैं। आईडीबीआई बैंक के संभावित खरीदार को गृह मंत्रालय की तरफ से पहले ही सुरक्षा मंजूरी दी जा चुकी है और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भी मंजूरी दे दी है। कोटक महिंद्रा बैंक के प्रक्रिया से बाहर होने के बाद फेयरफैक्स फाइनेंशियल और एमिरेट्स एनबीडी शेष दावेदार थे। एमिरेट्स एनबीडी पहले से ही आरबीएल बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने के सौदे की प्रक्रिया में है।

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बैंक की वित्तीय सेहत

आईडीबीआई बैंक का दिसंबर 2025 को समाप्त चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही का मुनाफा लगभग स्थिर रहा। बैंक ने इस दौरान 1,935 करोड़ रुपये का मुनाफा अर्जित किया है और पिछले साल की समान अवधि में 1,908 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था। तिमाही में बैंक की कुल आय घटकर 8,282 करोड़ रुपये रह गई, जो पिछले साल इसी अवधि में 8,565 करोड़ रुपये थी। वहीं, बैंक की ब्याज आय भी पिछले साल के 7,816 करोड़ रुपये से कम होकर 7,074 करोड़ रुपये पर आ गई।

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बैंक की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया। अवधि के दौरान बैंक का एनपीए अनुपात सुधरकर 2.57 प्रतिशत रह गया, जो एक साल पहले की समान अवधि में 3.57 प्रतिशत था। हालांकि, शुद्ध एनपीए 0.18 प्रतिशत के स्तर पर स्थिर रहा। बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात दिसंबर 2024 के 21.98 प्रतिशत से सुधरकर 24.63 प्रतिशत हो गया है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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