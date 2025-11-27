Hindustan Hindi News
ICICI के ज्वाइंट वेंचर का आ रहा आईपीओ, कब होगी लॉन्चिंग, जानें डिटेल

ICICI के ज्वाइंट वेंचर का आ रहा आईपीओ, कब होगी लॉन्चिंग, जानें डिटेल

संक्षेप:

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी दिसंबर के दूसरे सप्ताह में अपना 1.2 अरब डॉलर का आईपीओ लॉन्च करेगी। प्रूडेंशियल की एक सहायक कंपनी आईपीओ में 10 प्रतिशत तक हिस्सेदारी बेचेगी और एसेट मैनेजर कंपनी का लक्ष्य 12 अरब डॉलर का मूल्यांकन है।

Thu, 27 Nov 2025 10:14 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
ICICI Prudential AMC IPO: आईपीओ मार्केट में एक और कंपनी की एंट्री होने वाली है। दरअसल, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी दिसंबर के दूसरे सप्ताह में अपना 1.2 अरब डॉलर का आईपीओ लॉन्च करेगी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है। एक सूत्र के अनुसार, प्रूडेंशियल की एक सहायक कंपनी आईपीओ में 10 प्रतिशत तक हिस्सेदारी बेचेगी और एसेट मैनेजर कंपनी का लक्ष्य 12 अरब डॉलर का मूल्यांकन है। दूसरे सूत्र ने कहा कि एसेट मैनेजर को पब्लिक ऑफर दस्तावेजों पर बाजार नियामक की मंजूरी मिल गई। बाकी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद कंपनी दिसंबर के तीसरे हफ्ते में सूचीबद्ध होने की उम्मीद कर रही है।

सूत्रों ने अपनी पहचान बताने से इनकार कर दिया क्योंकि नियामक की मंजूरी अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक अठारह निवेश बैंकर आईपीओ का प्रबंधन करेंगे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। बता दें कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी एसेट मैनेजर इस कंपनी ने जुलाई में आईपीओ के लिए आवेदन किया था।

किसकी कितनी हिस्सेदारी

भारत के दूसरे सबसे बड़े प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक के पास इस कंपनी में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है। वहीं, ब्रिटिश बीमा कंपनी प्रूडेंशियल के पास 49 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। इन दोनों का ज्वाइंट वेंचर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत में 10 ट्रिलियन रुपये (करीब 112 अरब डॉलर) की संपत्ति का प्रबंधन करता है। मार्च 2025 को समाप्त वर्ष तक इसका प्रॉफिट 29.3 प्रतिशत बढ़कर 26.6 अरब रुपये हो गया।

बाजार है गुलजार

बहरहाल, आईपीओ की लिस्टिंग ऐसे समय में होगी जब बाजार अपने ऑल टाइम हाई पर है।भारत के शेयर बाजार गुरुवार को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए, जिसकी वजह आय में सुधार की उम्मीद और अनुकूल व्यापक आर्थिक परिदृश्य था।

