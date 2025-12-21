नई नवेली लिस्टेड कंपनी के शेयर में आएगी तेजी, ₹2900 तक चढ़ सकता है भाव

संक्षेप: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के आईपीओ को बोली के अंतिम दिन 39.17 गुना अधिक सब्सक्रिप्शन मिला था। अब ब्रोकरेज फर्म इक्विरस सिक्योरिटीज ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) पर कवरेज शुरू करते हुए इसे लेकर पॉजिटिव रुख अपनाया है।

ICICI Prudential AMC Share: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) का शेयर शुक्रवार को बाजार में लिस्ट हो गया। कंपनी के शेयर अपने 2,165 रुपये के मुकाबले 20 प्रतिशत से अधिक बढ़त के साथ सूचीबद्ध हुआ।बीएसई पर शेयर ने निर्गम मूल्य से 20.37 प्रतिशत की बढ़त के साथ 2,606.20 रुपये पर शुरुआत की। बाद में यह 22.95 प्रतिशत की वृद्धि हुई के साथ 2,662 रुपये पर पहुंच गया। एनएसई पर शेयर 20 प्रतिशत चढ़कर 2,600 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ। कंपनी का बाजार मूल्यांकन 1,27,790.54 करोड़ रुपये था। बता दें कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के आईपीओ को बोली के अंतिम दिन 39.17 गुना अधिक सब्सक्रिप्शन मिला था। अब ब्रोकरेज फर्म इक्विरस सिक्योरिटीज ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) पर कवरेज शुरू करते हुए इसे लेकर पॉजिटिव रुख अपनाया है।

कितना है टारगेट प्राइस ब्रोकरेज ने स्टॉक पर ‘Long’ रेटिंग दी है और ₹2,900 का टारगेट प्राइस तय किया है। यह इश्यू प्राइस ₹2,165 के मुकाबले करीब 34% अपसाइड दिखाता है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट के शेयर शुक्रवार, 19 दिसंबर को शेयर बाजार में लिस्ट हुए। आईपीओ सब्सक्रिप्शन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (QIBs) की रही, इसके बाद नॉन-इंस्टीट्यूशनल और रिटेल निवेशकों की मजबूत भागीदारी देखने को मिली। Equirus का मानना है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सबसे बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रही है। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्केट शेयर 17.4% रही, जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि FY25 से FY28 के बीच कंपनी की रेवेन्यू और PAT ग्रोथ 16% CAGR के आसपास रह सकती है।

ब्रोकरेज की राय इक्विरस के मुताबिक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का Assets Under Management (AUM) भी मजबूत रफ्तार से बढ़ेगा और FY25–FY28 के दौरान इसमें 18.6% CAGR की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। मजबूत इक्विटी इनफ्लो, पैसिव फंड्स की बढ़ती हिस्सेदारी और AIF व PMS बिजनेस की निरंतर ग्रोथ इसमें अहम भूमिका निभाएगी। कंपनी देश की सबसे बड़ी इक्विटी-फोकस्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जिसकी इक्विटी AUM में 13.4% हिस्सेदारी है। रिटेल और HNI निवेशकों की मजबूत भागीदारी और SIP फ्लो में 16% से ज्यादा हिस्सेदारी इसकी बड़ी ताकत मानी जा रही है।