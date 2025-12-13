Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़ICICI Prudential AMC IPO subscribed 73 percent GMP reached rupee 255
एक दिन में 73% भरा IPO, ग्रे मार्केट दिखा रहा ₹255 का फायदा, GMP में 105 रुपये की छलांग से गदगद निवेशक

एक दिन में 73% भरा IPO, ग्रे मार्केट दिखा रहा ₹255 का फायदा, GMP में 105 रुपये की छलांग से गदगद निवेशक

संक्षेप:

ICICI Prudential AMC IPO: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ को लेकर डबल खुशखबरी आई है। पहले दिन इस आईपीओ को जहां 73 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ है। वहीं, ग्रे मार्केट में आईपीओ ने लम्बी छलांग लगाई है।

Dec 13, 2025 09:07 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

ICICI Prudential AMC IPO: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ को लेकर डबल खुशखबरी आई है। पहले दिन इस आईपीओ को जहां 73 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ है। वहीं, ग्रे मार्केट में आईपीओ ने लम्बी छलांग लगाई है। जिसकी वजह से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ का जीएमपी 250 रुपये के स्तर को पार कर गया है। अभी यह आईपीओ अगले हफ्ते मंगलवार यानी 16 दिसंबर तक खुला रहेगा। बता दें, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आईपीओ 12 दिसंबर को खुला था।

क्या चल रहा है जीएमपी?

इंवेस्टर्सगेन की रिपोर्ट के अनुसार आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आईपीओ का जीएमपी आज शनिवार को 255 रुपये है। आज का जीएमपी आईपीओ की 2400 रुपये के पार लिस्टिंग के संकेत दे रहा है। 11 दिसंबर के मुकाबले जीएमपी में 105 रुपये का इजाफा देखने को मिला है। बता दें, आज 13 दिसंबर को आईपीओ ग्रे मार्केट में अपने सबसे मजबूत स्थिति में है।

4.90 करोड़ शेयर जारी करेगी कंपनी

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ को ओपनिंग दिन में 73 प्रतिशत सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल कैटगरी में आईपीओ को 0.21 गुना, क्यूआईबी कैटगरी में 1.97 गुना और एनआईआई में 0.38 गुना सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ है। बता दें, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आईपीओ का साइज 10,602.65 करोड़ रुपये का है। आईपीओ के जरिए कंपनी 4.90 करोड़ शेयर जारी करेगी। यह शेयर मौजूदा निवेशकों की तरफ से बेचा जा रहा है।

क्या है प्राइस बैंड

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ का प्राइस बैंड 2061 रुपये से 2165 रुपये प्रति शेयर है। कंपनी ने 6 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 12,990 करोड़ रुपये का इंवेस्टमेंट करना होगा। यह एक मेनबोर्ड आईपीओ है। इसलिए इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई में होगी। इस कंपनी की शुरुआत 1993 में हुई थी।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
