हर शेयर पर 441 रुपये का बंपर मुनाफा, बाजार में उतरते ही 2600 रुपये के पार शेयर

संक्षेप: ICICI Prudential AMC IPO: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के शेयर शुक्रवार को BSE में 20% से ज्यादा के फायदे के साथ 2606.20 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। वहीं, NSE पर कंपनी के शेयर 2600 रुपये पर लिस्ट हुए हैं।

ICICI Prudential AMC IPO: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी (आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी) की शेयर बाजार में जबरदस्त एंट्री हुई है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी (ICICI Prudential AMC) के शेयर शुक्रवार को BSE में 20 पर्सेंट से ज्यादा के फायदे के साथ 2606.20 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर कंपनी के शेयर 2600 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 2165 रुपये था। यानी, लिस्टिंग के साथ ही कंपनी ने पहले ही दिन निवेशकों को हर शेयर पर 441.20 रुपये का फायदा कर दिया है।

लिस्टिंग के बाद और उछल गए कंपनी के शेयर

शानदार लिस्टिंग के बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी (ICICI Prudential AMC) के शेयरों में और तेजी देखने को मिली है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के शेयर लिस्टिंग के ठीक बाद BSE में उछलकर 2662 रुपये पर पहुंच गए हैं। वहीं, NSE पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के शेयर तेजी के साथ 2,663.40 रुपये पर जा पहुंचे हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का मार्केट कैप शुक्रवार को 1,30,000 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 12 दिसंबर 2025 को खुला था और 16 दिसंबर 2025 तक ओपन रहा।