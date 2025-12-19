Hindustan Hindi News
हर शेयर पर 441 रुपये का बंपर मुनाफा, बाजार में उतरते ही 2600 रुपये के पार शेयर

संक्षेप:

ICICI Prudential AMC IPO: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के शेयर शुक्रवार को BSE में 20% से ज्यादा के फायदे के साथ 2606.20 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। वहीं, NSE पर कंपनी के शेयर 2600 रुपये पर लिस्ट हुए हैं।

Dec 19, 2025 10:52 am ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
ICICI Prudential AMC IPO: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी (आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी) की शेयर बाजार में जबरदस्त एंट्री हुई है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी (ICICI Prudential AMC) के शेयर शुक्रवार को BSE में 20 पर्सेंट से ज्यादा के फायदे के साथ 2606.20 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर कंपनी के शेयर 2600 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 2165 रुपये था। यानी, लिस्टिंग के साथ ही कंपनी ने पहले ही दिन निवेशकों को हर शेयर पर 441.20 रुपये का फायदा कर दिया है।

लिस्टिंग के बाद और उछल गए कंपनी के शेयर
शानदार लिस्टिंग के बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी (ICICI Prudential AMC) के शेयरों में और तेजी देखने को मिली है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के शेयर लिस्टिंग के ठीक बाद BSE में उछलकर 2662 रुपये पर पहुंच गए हैं। वहीं, NSE पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के शेयर तेजी के साथ 2,663.40 रुपये पर जा पहुंचे हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का मार्केट कैप शुक्रवार को 1,30,000 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 12 दिसंबर 2025 को खुला था और 16 दिसंबर 2025 तक ओपन रहा।

IPO पर लगा 39 गुना से ज्यादा दांव
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी (ICICI Prudential AMC) के आईपीओ पर टोटल 39.17 गुना दांव लगा। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 2.53 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों (नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स या NII) का कोटा 22.04 गुना सब्सक्राइब हुआ। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 123.87 गुना दांव लगा। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक 1 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते थे। आईपीओ की एक लॉट में 6 शेयर थे। एक लॉट के लिए आम निवेशकों को 12,990 रुपये का निवेश करना पड़ा। आईपीओ में आम निवेशक अधिकतम 15 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे।

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं।
