IPO ने लिस्टिंग से पहले रचा इतिहास, ₹360 प्रीमियम पर GMP, लिस्ट के बाद ₹3000 पर जाएगा शेयर!
ICICI Prudential AMC IPO: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी (ICICI Prudential AMC) के IPO और लिस्टिंग से पहले ब्रोकरेज हाउसों का भरोसा लगातार बढ़ता दिख रहा है। प्रभुदास लीलाधर ग्रुप की घरेलू ब्रोकरेज फर्म PL Capital ने कंपनी पर कवरेज शुरू करते हुए इसे ‘BUY’ रेटिंग दी है। ब्रोकरेज ने ₹3,000 प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है, जो इश्यू प्राइस के मुकाबले करीब 40% तक की संभावित तेजी दिखाता है। पीएल कैपिटल का कहना है कि एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी की मजबूत पकड़, भरोसेमंद पैरेंटेज और स्थिर बिजनेस मॉडल इसे लंबी अवधि के लिए आकर्षक बनाते हैं। FY26 के पहले आठ महीनों में कंपनी ने इक्विटी नेट फ्लो में 17.5% का मार्केट शेयर हासिल किया है, जो सभी AMCs में सबसे ज्यादा है।
ब्रोकरेज ने क्या कहा
ब्रोकरेज रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी की कमाई की क्वालिटी भी काफी मजबूत है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी की इक्विटी यील्ड 67 बेसिस पॉइंट्स है, जो इंडस्ट्री में बेहतर मानी जाती है। इसके साथ ही, डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाने वाला भुगतान सबसे कम स्तरों में से एक है, जिससे मार्जिन पर सकारात्मक असर पड़ता है। कंपनी को ICICI Bank के मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का भी बड़ा फायदा मिलता है, जहां से करीब 73.7% म्यूचुअल फंड सेल्स आती हैं। इसके अलावा, कंपनी की कुल आय में नॉन-म्यूचुअल फंड रेवेन्यू का योगदान 9.2% है, जो इसे अपने कई प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले ज्यादा डायवर्सिफाइड बनाता है।
2025 का सबसे चर्चित IPO
IPO को लेकर निवेशकों का उत्साह ऐतिहासिक स्तर पर रहा है। ₹10,603 करोड़ का आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ 12 से 16 दिसंबर के बीच खुला था और इसे करीब ₹3 लाख करोड़ के आवेदन मिले। कुल 55 लाख से ज्यादा निवेशकों ने इसमें हिस्सा लिया, जिससे यह 2025 का सबसे चर्चित IPO बन गया। यह इश्यू कुल मिलाकर 39.17 गुना सब्सक्राइब हुआ, जिसमें QIB कैटेगरी में 123 गुना से ज्यादा बोली लगी। ग्रे मार्केट में भी शेयर करीब ₹350 के प्रीमियम पर ट्रेड होने की चर्चा है, जिससे मजबूत लिस्टिंग के संकेत मिल रहे हैं। अब निवेशकों की नजर 19 दिसंबर पर टिकी है, जब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के शेयर NSE और BSE पर लिस्ट होंगे। बता दें कि ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर ₹360 प्रीमियम पर पहुंच गए हैं।