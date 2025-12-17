IPO ने लिस्टिंग से पहले रचा इतिहास, ₹360 प्रीमियम पर GMP, लिस्ट के बाद ₹3000 पर जाएगा शेयर!

संक्षेप: पीएल कैपिटल का कहना है कि एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी की मजबूत पकड़, भरोसेमंद पैरेंटेज और स्थिर बिजनेस मॉडल इसे लंबी अवधि के लिए आकर्षक बनाते हैं।

ICICI Prudential AMC IPO: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी (ICICI Prudential AMC) के IPO और लिस्टिंग से पहले ब्रोकरेज हाउसों का भरोसा लगातार बढ़ता दिख रहा है। प्रभुदास लीलाधर ग्रुप की घरेलू ब्रोकरेज फर्म PL Capital ने कंपनी पर कवरेज शुरू करते हुए इसे ‘BUY’ रेटिंग दी है। ब्रोकरेज ने ₹3,000 प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है, जो इश्यू प्राइस के मुकाबले करीब 40% तक की संभावित तेजी दिखाता है। पीएल कैपिटल का कहना है कि एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी की मजबूत पकड़, भरोसेमंद पैरेंटेज और स्थिर बिजनेस मॉडल इसे लंबी अवधि के लिए आकर्षक बनाते हैं। FY26 के पहले आठ महीनों में कंपनी ने इक्विटी नेट फ्लो में 17.5% का मार्केट शेयर हासिल किया है, जो सभी AMCs में सबसे ज्यादा है।

ब्रोकरेज ने क्या कहा ब्रोकरेज रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी की कमाई की क्वालिटी भी काफी मजबूत है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी की इक्विटी यील्ड 67 बेसिस पॉइंट्स है, जो इंडस्ट्री में बेहतर मानी जाती है। इसके साथ ही, डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाने वाला भुगतान सबसे कम स्तरों में से एक है, जिससे मार्जिन पर सकारात्मक असर पड़ता है। कंपनी को ICICI Bank के मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का भी बड़ा फायदा मिलता है, जहां से करीब 73.7% म्यूचुअल फंड सेल्स आती हैं। इसके अलावा, कंपनी की कुल आय में नॉन-म्यूचुअल फंड रेवेन्यू का योगदान 9.2% है, जो इसे अपने कई प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले ज्यादा डायवर्सिफाइड बनाता है।