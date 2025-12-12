खुल गया 10,602.65 करोड़ रुपये के साइज वाला IPO, ग्रे मार्केट दिखा रहा ₹120 का फायदा

संक्षेप: ICICI Prudential AMC IPO: इस साल के सबसे बड़े आईपीओ में से एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट आईपीओ आज खुल गया है। कंपनी के आईपीओ पर निवेशकों को 16 दिसंबर तक दांव लगाने का मौका रहेगा।

ICICI Prudential AMC IPO: इस साल के सबसे बड़े आईपीओ में से एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट आईपीओ आज खुल गया है। कंपनी के आईपीओ पर निवेशकों को 16 दिसंबर तक दांव लगाने का मौका रहेगा। कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड सहित अन्य सभी डीटेल्स का ऐलान पहले ही कर दिया है। बता दें, ग्रे मार्केट में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट शानदार प्रदर्शन कर रहा है।

क्या है प्राइस बैंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ का प्राइस 2061 रुपये से 2165 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 6 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों को कम से कम 12990 रुपये का दांव लगाना होगा। एनआईआई को 16 लॉट और बीएनआईआई को 77 लॉट पर एक साथ दांव लगाना होगा। यह आईपीओ 12 दिसंबर से 17 दिसंबर तक खुला रहेगा।

100 रुपये के पार चल रहा है जीएमपी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ का जीएमपी अब भी 100 रुपये से अधिक है। आईपीओवॉच की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 120 रुपये के प्रीमियम पर आज ट्रेड कर रहा है। जोकि 5.54 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को दर्शाता है। इससे पहले कंपनी के आईपीओ का जीएमपी 85 रुपये प्रति शेयर रहा था। बता दें, 6 दिसंबर को यह आईपीओ ग्रे मार्केट में 340 रुपये के प्रीमियम पर था। यह अबतक का सबसे अधिक जीएमपी रहा है।

यह एक मेनबोर्ड आईपीओ है। इसलिए इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई में होगी।

10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का है साइज इस कंपनी के आईपीओ का साइज 10,602.65 करोड़ रुपये का है। यह आईपीओ के जरिए कंपनी 4.90 करोड़ शेयर जारी करेगी। यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फार सेल पर आधारित है।

किसके लिए कितना हिस्सा? क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए अधिकतम 50 प्रतिशत हिस्सा आरक्षित रहेगा। वहीं, रिटेल निवेशकों के लिए कंपनी ने कम से कम 35 प्रतिशत हिस्सा और एनआईआई के लिए कम से कम 15 प्रतिशत हिस्सा आरक्षित किया है।