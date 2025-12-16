ICICI Prudential IPO पर दांव लगाने का आखिरी मौका, GMP पहली बार ₹300 के पार, धमाकेदार लिस्टिंग की आहट

संक्षेप: ICICI Prudential AMC IPO: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आईपीओ को दो दिन में दो गुना से अधिक सब्सक्राइब किया जा चुका है। इस आईपीओ पर आज 16 दिसंबर को दांव लगाने का आखिरी मौका है। ग्रे मार्केट में भी कंपनी का आईपीओ पहली बार 300 रुपये के पार पहुंच गया है।

ICICI Prudential AMC IPO: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आईपीओ को दो दिन में दो गुना से अधिक सब्सक्राइब किया जा चुका है। इस आईपीओ पर आज 16 दिसंबर को दांव लगाने का आखिरी मौका है। ग्रे मार्केट में भी कंपनी का आईपीओ पहली बार 300 रुपये के पार पहुंच गया है। जोकि दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए गुड न्यूज है।

कितना है जीएमपी? (ICICI Prudential AMC IPO GMP Today) आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आईपीओ ग्रे मार्केट में कंपनी का 302 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में यह आईपीओ करीब 14 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन की ओर इशारा कर रहा है। बता दें, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आईपीओ आज सबसे अधिक जीएमपी पर ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी का सबसे कम जीएमपी 85 रुपये है।

दो दिन में दो गुना सब्सक्राइब इस आईपीओ को शुरुआती दो दिनों में आईपीओ को 2.03 गुना सब्सक्राइब किया गया। रिटेल कैटगरी में आईपीओ को 0.83 गुना सब्सक्राइब किया गया। क्यूआईबी कैटगरी में आईपीओ को 2.91 गुना और एनआईआई कैटगरी में आईपीओ को 3.36 गुना सब्सक्राइब किया गया है।

क्या है प्राइस बैंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ का प्राइस बैंड 2061 रुपये से 2165 रुपये प्राइस बैंड तय किया गया है। कंपनी ने 6 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 12990 रुपये का दांव लगाना होगा।

इस आईपीओ का साइज 10602.75 करोड़ रुपये का है। कंपनी का इश्यू पूरी तरह से ऑफर फार सेल पर आधारित है। आईपीओ के जरिए कंपनी 4.90 करोड़ शेयर जारी करेगी।

एंकर निवेशकों से जुटाए 3021 करोड़ रुपये आईपीओ के लिए सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को लीड मैनेजर नियुक्त किया है। केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। यह एक मेनबोर्ड आईपीओ है। इसलिए इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई में होगी। बता दें, एंकर निवेशकों के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आईपीओ 11 दिसंबर को ओपन हुआ था। एंकर निवेशकों से कंपनी ने 3021.76 करोड़ रुपये जुटाए थे।