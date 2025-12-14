दूसरे दिन 100% भर जाएगा यह दमदार IPO, ₹300 के करीब पहुंचा GMP, अपने सेक्टर में है दबदबा

संक्षेप: ICICI Prudential AMC IPO GMP Today: पहले दिन ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ को 73 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन मिला है। अब भी यह आईपीओ 16 यानी मंगलवार तक खुला रहेगा। निवेशकों के नजरिए से अच्छी बात यह है कि आईपीओ ग्रे मार्केट शानदार प्रदर्शन कर रहा है।

ICICI Prudential AMC IPO GMP Today: पहले दिन ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ को 73 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन मिला है। अब भी यह आईपीओ 16 यानी मंगलवार तक खुला रहेगा। निवेशकों के नजरिए से अच्छी बात यह है कि आईपीओ ग्रे मार्केट शानदार प्रदर्शन कर रहा है। जीएमपी पहली बार 300 रुपये के करीब है। जीएमपी में उछाल के बाद संभावना बढ़ गई है कि यह आईपीओ ओपनिंग के दूसरे दिन यानी सोमवार को पूरी तरह से भर जाए।

कितना है जीएमपी? इंवेस्टर्सगेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 280 रुपये के प्रीमियम पर आज ट्रेड कर रहा है। जोकि दर्शाता है कि एक लॉट पर निवेशकों को 1680 रुपये का फायदा हो सकता है। आज का जीएमपी 12.93 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन की ओर इशारा कर रहा है।

रिटेल निवेशक दिखा रहे हैं दिलचस्पी आईसीआईसीईआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ को पहले दिन 0.73 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। रिटेल कैटगरी में कंपनी के आईपीओ को 0.21 गुना सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ था। क्यूआईबी कैटगरी में आईपीओ को 1.97 गुना और एनआईआई कैटगरी में 0.38 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है।

क्या है आईपीओ का साइज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ का साइज 10,602.65 करोड़ रुपये का है। यह आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। कंपनी आईपीओ के जरिए 4.90 करोड़ शेयर जारी करेगी। बता दें, यह मेनबोर्ड सेगमेंट का आईपीओ 12 दिसंबर को खुला था। निवशकों के पास 16 दिसंबर तक दांव लगाने का मौका होगा।

क्या है कीमत आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आईपीओ का प्राइस बैंड 2061 रुपये से 2165 रुपये प्रति शेयर है। कंपनी ने 6 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 12990 रुपये का इंवेस्टमेंट करना होगा। इस कंपनी का अपने सेक्टर में दबदबा है।