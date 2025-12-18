Hindustan Hindi News
₹400 के पार चला गया GMP, लिस्टिंग से ठीक पहले ग्रे मार्केट ने चौंकाया

संक्षेप:

एनएसई से मिली जानकारी के अनुसार, 10,602.65 करोड़ रुपये के आईपीओ के तहत पेशकश किए गए 3,50,15,691 शेयरों के मुकाबले 1,37,14,88,316 शेयरों के लिए बोलियां मिलीं। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर ₹405 प्रीमियम पर पहुंच गए हैं।

Dec 18, 2025 01:40 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
ICICI Prudential AMC IPO GMP: आईसीआईसीआई बैंक की इकाई आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ऐसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम को मंगलवार को बोली के आखिरी दिन संस्थागत खरीदारों की भारी मांग के कारण 39.17 गुना अभिदान मिला। एनएसई से मिली जानकारी के अनुसार, 10,602.65 करोड़ रुपये के आईपीओ के तहत पेशकश किए गए 3,50,15,691 शेयरों के मुकाबले 1,37,14,88,316 शेयरों के लिए बोलियां मिलीं। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर ₹405 प्रीमियम पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों की कल शुक्रवार को लिस्टिंग है।

किस कैटेगरी से कितना सब्सक्रिप्शन

पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) की श्रेणी को 123.87 गुना अभिदान मिला, जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों के मामले में 22.04 गुना अभिदान मिला। खुदरा वैयक्तिगत निवेशकों (आरआईआई) के हिस्से को 2.53 गुना अभिदान मिला। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने एंकर निवेशकों से 3,022 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

आईपीओ के बारे में

कंपनी ने इस निर्गम के लिए 2,061-2,165 रुपये प्रति शेयर मूल्य दायरा तय किया है। इससे इसका मूल्यांकन लगभग 1.07 लाख करोड़ रुपये (11.86 अरब डॉलर) बैठता है। यह सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) पूरी तरह से इसके प्रवर्तकों, ब्रिटेन स्थित प्रूडेंशियल कॉरपोरेशन होल्डिंग्स द्वारा 4.89 करोड़ से अधिक शेयरों का बिक्री पेशकश है। इसका मतलब है कि कंपनी को इस पेशकश से कोई पैसा नहीं मिलेगा। फिलहाल, आईसीआईसीआई बैंक के पास एएमसी में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि प्रूडेंशियल के पास बाकी 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

सूचीबद्ध होने के बाद, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी, एचडीएफसी एएमसी, यूटीआई एएमसी, आदित्य बिड़ला सन लाइफ एएमसी, श्रीराम एएमसी और निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट जैसे आस्ति प्रबंधकों में शामिल हो जाएगी। यह आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के बाद सूचीबद्ध होने वाली पांचवीं आईसीआईसीआई समूह की कंपनी होगी।

